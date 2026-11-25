Nebo nam je puno satelita, more plastike, a povijest dobrih priča
Explora: Tito i Tesla
Korado i Elvis u novoj Explori kreću s pričom o novom privremenom “mini-Mjesecu” veličine garaže, objašnjavaju kako su planeti i zviježđa dobivali imena te upozoravaju da na nebu već sada golim okom vidimo više satelita nego zvijezda. Zatim prelaze na ekologiju, pa komentiraju pacifički otok smeća koji je postao stanište morskom životu, skladištenje CO2 i spaljivanje otpada u Koromačnu te opasni otpad. Za kraj preispituju urbanu legendu o navodno stradalim sovjetskim kozmonautima i teoriju kako je Tito u Opatiji “sredio” da mjerna jedinica dobije ime po Nikoli Tesli. HRT