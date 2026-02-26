Forza Fiume!
Fantastična Rijeka razmontirala Ciprane i prošla u osminu finala KL-a
Nogometaši Rijeke pobijedili su ciparsku Omoniju 3:1 u uzvratu doigravanja za osminu finala Konferencijske lige te su prošli dalje s ukupnih 4:1. Riječani su do trijumfa došli pogotcima Tonija Fruka (52′, 67′) i Daniela Adu-Adjeija (79′), dok je za Omoniju zabio Muamer Tanković (13′). U prvoj utakmici bilo je 1:0 za Rijeku. Golove pogledajte OVDJE. Za Rijeku je ovo najveći europski uspjeh nakon 1980. godine i četvrtfinala Kupa pobjednika kupova. U osmini finala Konferencijske lige igrat će protiv poljskog Rakowa ili francuskog Strasbourga. Index… Pobjeda protiv Omonije donijela je Riječanima dodatnih 800 tisuća eura, čime je ukupna zarada kluba od europskih natjecanja ove sezone premašila šest milijuna eura. Index