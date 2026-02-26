Fantastična Rijeka razmontirala Ciprane i prošla u osminu finala KL-a - Monitor.hr
Forza Fiume!

Fantastična Rijeka razmontirala Ciprane i prošla u osminu finala KL-a

Nogometaši Rijeke pobijedili su ciparsku Omoniju 3:1 u uzvratu doigravanja za osminu finala Konferencijske lige te su prošli dalje s ukupnih 4:1. Riječani su do trijumfa došli pogotcima Tonija Fruka (52′, 67′) i Daniela Adu-Adjeija (79′), dok je za Omoniju zabio Muamer Tanković (13′). U prvoj utakmici bilo je 1:0 za Rijeku. Golove pogledajte OVDJE. Za Rijeku je ovo najveći europski uspjeh nakon 1980. godine i četvrtfinala Kupa pobjednika kupova. U osmini finala Konferencijske lige igrat će protiv poljskog Rakowa ili francuskog Strasbourga. Index… Pobjeda protiv Omonije donijela je Riječanima dodatnih 800 tisuća eura, čime je ukupna zarada kluba od europskih natjecanja ove sezone premašila šest milijuna eura. Index


07.03.2024. (22:45)

Plavi, plavi, iz naših grla sve je jači zvon...

Dinamo kod kuće pobijedio PAOK, dva gola prednosti pred uzvrat

Dva pogotka bezopasnom grčkom sastavu zabio je Bruno Petković. Modri tako imaju veliku prednost uoči uzvrata osmine finala Konferencijska lige u Solunu, koji će se igrati idući četvrtak u 18:45. Index Trener PAOK-a: Dinamovi igrači su previše slavili ovu pobjedu, sve smo im poklonili (Index), Jakirović nakon utakmice: Znamo da nas čeka uzvrat u grotlu (Index)

06.10.2023. (00:00)

Brukica

Dinamo izgubio od kosovskog prvaka Ballkanija 2:0

Sramotan poraz Dinama u Prištini u utakmici drugog kola skupine C Konferencijske lige. Golove su za domaću momčad zabili Kryeziu u 44. te Hamidi u 83. minuti.Ballkani je bio u zadnjem potu skupine i momčad je s najmanjim koeficijentom u Konferencijskoj ligi. Sergej Jakirović imao je smanjen broj opcija za sastav zbog ozljeda i bolesti igrača. Porazom je Dinamo ostao na drugom mjestu skupine s tri boda. Viktorija Plzen je prva sa šest bodova iz dvije utakmice, dok je Ballkani treći. Index Jakirović za sada nije htio komentirati hoće li ostati u Dinamu. Index