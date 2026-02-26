Forza Fiume!

Sramotan poraz Dinama u Prištini u utakmici drugog kola skupine C Konferencijske lige. Golove su za domaću momčad zabili Kryeziu u 44. te Hamidi u 83. minuti.Ballkani je bio u zadnjem potu skupine i momčad je s najmanjim koeficijentom u Konferencijskoj ligi. Sergej Jakirović imao je smanjen broj opcija za sastav zbog ozljeda i bolesti igrača. Porazom je Dinamo ostao na drugom mjestu skupine s tri boda. Viktorija Plzen je prva sa šest bodova iz dvije utakmice, dok je Ballkani treći. Index Jakirović za sada nije htio komentirati hoće li ostati u Dinamu. Index