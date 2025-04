Začarani krug pravilnika

Novim pravilnikom je propisano da tvrtka ima stručnjaka koji ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. I to je u redu, ali tada se Edis Felić pitao zašto onda tvrtka mora podastrijeti dokaz da je radila takve poslove. Taj uvjet uopće nije bio potreban ako tvrtka ima stručnjake koji će obnoviti neko kulturno dobro. Jer ako tvrtka ima stručnjake za taj vrlo ozbiljan i odgovoran posao, onda je to samim time dokaz da ta tvrtka ima mogućnost to dobro odraditi. Iskustvo prijašnjih radova može biti samo dodatni bod nekoj tvrtki, ali ne isključujući uvjet za onu koja ga nema, a s druge strane takva pravila natječaja mogu natjerati konkurentske tvrtke da u svoj tim dovedu najbolje kadrove i da uz neke druge uvjete koji se spominju u pravilniku (tehnička opremljenost, mjere sigurnosti) dobiju priliku prvi put raditi taj posao.