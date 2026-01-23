Film 'Sinners' ušao u povijest Oscara: Nije samo uspješan projekt sam po sebi, već i potencijalni katalizator promjena u Hollywoodu - Monitor.hr
Danas (16:00)

Vjetrovi promjene

Film ‘Sinners’ ušao u povijest Oscara: Nije samo uspješan projekt sam po sebi, već i potencijalni katalizator promjena u Hollywoodu

Index ponavlja tekst Hrvoja Marjanovića iz prošle godine, nakon netom pogledanog filma Sinners, koji je ušao u povijest s najviše nominacija ikada za Oscar: U vremenu kada se studiji svim silama bore da se što manje oslanjaju na provjerene formule i prepoznatljivo intelektualno vlasništvo (IP) i u tome često podbacuju, Coogler je hrabro iskoračio stvarajući film koji ne pripada lako definiranoj kategoriji i ne vuče korijene iz postojećeg materijala.

Ova žanrovska fluidnost i narativna svježina privukla je publiku željnu nečeg novog i nepredvidivog. Za razliku od recenzija koje se često svode na usporedbu novih filmova s postojećim franšizama, Grešnici su potaknuli drugačija pitanja i generirali snažan usmeni marketing, što je ključno za njegov kontinuirani uspjeh. Cooglerova odluka da se ne “skriva iza IP-a” i da snimi “ljubavno pismo” svom pokojnom ujaku rezultirala je filmom koji odiše osobnom vizijom i kreativnom slobodom. Grešnici bi trebali poslužiti kao snažan argument za budućnost Hollywooda koja prepoznaje i nagrađuje hrabrost stvaranja nečeg novog i jedinstvenog. Film ima i temu na Forumu


01.01. (09:00)

Svi pjevaju, ja bojkotiram

Marjanović: Ne bi li bila vrh vijest da su svi hrvatski izvođači odustali od Dore (zbog Izraela)?

Sama bit EBU-a od osnutka bila je politička. Unija je osnovana 1950. godine i svrha projekta bila je baviti se razmjenom ideja i omogućavanjem međunarodnih emitiranja. Između ostalog, tu se našla i Pjesma Eurovizije. Politički, EBU je stajao iza medijskih servisa koji su slobodniji, a oni koji su bili puko propagandno servisiranje svojih vlada bili su isključeni jer u povijesnom kontekstu, govorimo o vremenima nedugo nakon kraha nacizma i prijetnje koju su mnogi vidjeli u Sovjetskoj Rusiji, pa nije čudo da su neki prepoznali važnost otvorene rasprave.

Treba se prisjetiti da nakon invazije Vladimira Putina na Ukrajinu, EBU nije poduzeo apsolutno ništa da zabrani Rusiji sudjelovanje na Euroviziji.

Nije da su istog trena skočili i javno proglasili: “Dosta je rata, za mir mi dižemo svoj glas”. Ne, sve dok zemlje sudionice nisu krenule s prijetnjama da će se povući iz natjecanja, nije se dogodilo ništa. I upravo se to s Izraelom počelo događati nakon dvije godine praznih prijetnji pa su Nizozemska, Irska, Španjolska i Slovenija s mudima krenule u bojkot. I to je doslovno jedini način da se ovo promijeni. Hrvoje Marjanović za Index

14.09.2025. (15:00)

Tiger blood, Adonis DNA

Marjanović: Dokumentarac o Charlieju Sheenu je apsolutna ludnica

Bili to počeci karijere, kada se istaknuo jedva bitnom epizodnom ulogom u filmu Ferris Bueller’s Day Off, kasnija faza kada je u ranim dvadesetima ostvario izvrsne uloge u kultnim i Oscarima nagrađenim filmovima ili još kasnija faza kada je otkrio droge, ostavio ih i ponovno otkrio, nakratko stao kako bi započeo uspješnu TV karijeru, drogom ponovno sjebao tu TV karijeru i onda se vratio kao promijenjen čovjek. Ukratko, život Charlieja Sheena hrani tabloide više od 40 godina. Vrlo jednostavno, Sheen je legenda. Neopisivo simpatičan i karizmatičan lik koji je ujedno i podsjetnik na vremena američkog šoubiza u kojoj su skandali izazivali šok, ali nisu gasili karijere. Međutim, mimo toga, aka Charlie Sheen se ne trudi biti posebno pronicljiv u dubokoj analizi celebrity kulture već jednostavno donose priču o usponu i padovima zanimljivog lika čija priča jednostavno odlično funkcionira u ovom formatu. Hrvoje Marjanović za Index

13.09.2025. (21:00)

Debatirao je do smrti

Marjanović: Slaviti smrt Charlieja Kirka je civilizacijski poraz, a konzervativci su sad dobili i mučenika

Charlie Kirk proizvod je kulture polariziranja već ionako pretjerano polariziranog društva, a sada je postao i jedna od žrtava iste te kulture. To su vremena u kojima živimo. Rasprava se ne rješava zdravim razumom nego se podgrijava ego tripovima, emocijama koje su bitnije od argumenata, nametanjem mišljenja, iskrivljavanjem činjenica i semantičkim akrobacijama. Kirk je to znao i to znaju svi oni koji funkcioniraju na sličan način. Kirk je raspravljao o aktualnim temama i koliko god se s njim ne slagali ili prezirali način na koji je te razgovore vodio, očito ih je vodio dovoljno dobro da postane jedan od najistaknutijih konzervativnih aktivista (što bi mu pomoglo jednog dana kad bi se kandidirao za predsjednika).

Istina, njegove bi se konstrukcije raspadale svaki puta kada bi se s druge strane našao netko tko barata činjenicama, no puno češće, gledali biste ga kako raspravlja s ne pretjerano pametnim niti informacijama naoružanim aktivistima koji bi ostrašćeno lupetali svoje slobodarske gluposti dok bi ih Kirk smireno rešetao podacima koji ponekad nisu bili točni, ali aktivisti to nisu znali ili pak nisu te podatke bili u stanju osporiti. I sasvim je u redu priznati da vas vijest nije rastužila, ali čak i najgluplji među nama vjerojatno su svjesni da vas javno likovanje nad smrti neistomišljenika ne čini iskrenom ili ispravnom već prilično lošom osobom. Hrvoje Marjanović za Index

06.08.2025. (12:00)

Ugodni neki ljudi, samo ti Bibliju daju umjesto kave

U Areni s Jehovinim svjedocima: Vjera na vrata, ali bez forsiranja

Hrvoje Marjanović s Indexa posjetio je Međunarodni kongres Jehovinih svjedoka koji se ovih dana održavao u zagrebačkoj Areni gdje su tijekom tri dana okupili preko 13 tisuća vjernika iz cijelog svijeta, u čemu su gotovo dostigli Aleksandru Prijović. Razgovarajući s njima razbio je nekoliko predrasuda koje je i sam imao o njima. Radi se zapravo o vrlo otvorenoj religijskoj grupi koja svoje članove ne tjera ni na što, krštenje se obavlja u odrasloj dobi i ne smatraju ga ritualom, smatraju da biblija ima odgovore na sve, ali je ne tumače već daju svakome na razmišljanje. Poznati su po “door-to-door” pristupu gdje razgovaraju s ljudima i pritom nisu nametljivi te ne forsiraju ljude i poštuju njihove želje ako npr. ne žele razgovarati s njima. Ne smetaju im homoseksualci sami po sebi, ali ukoliko već imaju takve članove, očekuju da žive po određenim pravilima zajednice (odnosno, “po pravilima Biblije”). Slično je i s drugim praksama poput transfuzije krvi, promovirajući beskrvne metode liječenja (a to ipak nosi i druge moralne dvojbe). Smatraju da nisu sekta jer nitko nije prisiljen živjeti kao Jehovin svjedok jednom kada to postane, a i njihovi su sastanci otvoreni za javnost te nisu tajnoviti.

28.07.2025. (18:00)

Da je Amerika osoba, imala bi zlatni ten, traku na glavi i zvala bi te "brother"

S Hulkom Hoganom je hrvanje postao kulturni događaj i ušlo u mainstream

Mnogima s ovih prostora koji nisu aktivno pratili ovu scenu, cijela ova supkultura u najmanju ruku djeluje kao gigantska misterija ili barem jedno od onih američkih ludorija koje je teško “prevesti” na hrvatski. No, Hulkamanija nije bila samo hrvački gimmick, bila je brend. Ukratko, Hulk Hogan učinio je hrvanje “cool, mainstream i tržišno isplativim” te uspostavio moderni poslovni model WWE-a temeljen na pay-per-view događajima poput WrestleManije, koju je Hogan predvodio osam od prvih devet puta. Njegov meč protiv Andréa the Gianta na televiziji je privukao rekordnih 33 milijuna gledatelja, dokazavši da hrvanje može biti spektakl za udarni termin. Uspjeh lika nije bio slučajan, već u velikoj mjeri odraz kulturne i političke klime 80-ih godina prošlog stoljeća. Akademska analiza sugerira da je lik kojeg je Hogan stvorio utjelovljivao specifične ideale američke muškosti tog doba: “Sveameričku snagu, sposobnost uspjeha bez obzira na izglede i žestoki kršćanski patriotizam”. Hrvoje Marjanović za Index.

25.07.2025. (12:00)

Mračna strana Princa tame

Otac je Ozzyju jednom rekao: ‘Ili ćeš učiniti nešto posebno ili ćeš ići u zatvor’… odradio je oboje

Još kao tinejdžer radio je u klaonici, a okušao se i kao lopov – neuspješno. Zbog alkohola i droge, ali i dijelom zbog buntovnog karaktera pratio ga je niz skandala i “nepodopština”, od dekapitacije golubova pred direktorima diskografske kuće do podmetanja hašiša u kolač koji je poslužen vikaru. Najpamtljiviji moment svakako je onaj kada je odgrizao glavu šišmišu na koncertu misleći da se radi o gumenoj igrački. No, radilo se o pravom, doduše već mrtvom, šišmišu, kojeg je jedan fan donio koncert i dobacio mu ga na stejdž. Sve ostalo je povijest. No, drugi događaji i nisu bili toliko bezazleni. Index

18.07.2025. (14:00)

Koncerti visokog rizika

Otkazivanje koncerata Bajage: ‘Koncertom su ugroženi isključivo branitelji koji žele da se koncert zabrani jer im Bajaga “diže tlak” ‘

Nitko pametan ne misli da ovdje postoje zakonske osnove za zabranu koncerata, a još manje smisla ima objašnjavati udrugama čiji se argumenti za zabranu mogu svesti na: “Brena, ona fotka, a Bajaga… nešto što nije istina i za što uporno nemamo dokaze, ali nije ni bitno jer mi samo ne bi da on nastupa”. I svima nam je jasno da se branitelje u današnje vrijeme percipira kao “čuvare istine o Domovinskom ratu i temeljnih vrijednosti države”, a i oni sami sebe tako vide, ali što je ovo? Braniteljske udruge uzele su nepoderiv pristup Ilije Čvorovića i rekle: “Smemo li nešto da vas zamolimo? Pomozite nam da vas ne ubijemo!” I mi smo im pomogli jer jedina alternativa je reći “ne” i na leđa si natovariti domoljubni reket ne samo za ovu priliku već vjerojatno i svaki puta kada odlučite organizirati bilo što, a apsolutno NITKO vam neće držati leđa jer sve ove “domoljubne” kampanje tako funkcioniraju. Hrvoje Marjanović za Index. Nakon otkazivanja Bajage u Solinu, Rambo Amadeus je sam otkazao svoj nastup (Index).

16.07.2025. (16:00)

Njihovi partizani i ustaše

Marjanović: Ono što je Hrvatima natezanje oko Thompsona, to je Amerikancima navlačenje oko toga je li nešto woke ili ne

Film Superman redatelja Jamesa Gunna trenutni je predmet svađe. Film, opisan od strane vlastitog tvorca kao priča o “osnovnoj ljudskoj ljubaznosti”, postao je trenutna i žestoka točka prijepora u kulturnom ratu kojem nema kraja. I prije nego što je ijedan kadar prikazan javnosti, film je etiketiran kao “Superwoke”, osuđen kao ideološko predavanje i pozicioniran kao najnovije bojište oko značenja američkog identiteta. Optužbe da je nešto woke vrlo često i dolaze od onih koji neko umjetničko djelo nisu možda ni samostalno doživjeli već zaključke donose na temelju osvrta nekog drugog. Kada Gunn najavi da je priču temeljio na “imigrantu”, kritičari u tome čuju podršku specifičnom političkom stavu kojem se protive. To je oblik interpretacijskog rata osmišljen da kulturni proizvod pretvori u politički lakmus test prije nego što publika uopće dobije priliku procijeniti ga samostalno. Etiketirati Supermana Jamesa Gunna kao “woke” je reduktivan i politički motiviran čin koji ignorira povijest lika i tematsku složenost filma. Kontroverza je proizvod medijskog okruženja koje profitira od sukoba, a ne odraz stvarnog sadržaja. Hrvoje Marjanović za Index

07.07.2025. (18:00)

Drugo vrijeme, ista sudbina

Marjanović: Hrvatska u veljači 2004. vodila je identičnu raspravu koja se vodi i danas, no to je na kraju svega – brend domoljublja

Hrvoje Marjanović za Index primjećuje kako je Thompson postao nacionalna tema tamo prije 20 godina u Latinici, kada se diskutiralo o pjesmi “Jasenovac i Gradiška Stara: Doslovno jednu jedinu novu misao Thompsonovi kritičari i branitelji nisu razvili od tih ranih dvijetisućitih. Svi elementi bilo koje današnje rasprave bili su prisutni i u tom trenutku. Zapravo je nevjerojatno gledati ovu kompletnu shizofreniju. Imate šokirane liberale koji odbijaju priznati da su u “toj” Hrvatskoj debela manjina i konzervativce koji izigravaju žrtve kao da su manjina u istoj “toj” Hrvatskoj. I unatoč dramatičnim vapajima ljevičara koji tvrde da neće dopustiti da im desnica monopolizira domoljublje… Loša vijest za vas, to se već odavno dogodilo. Desničari to rade duže, bolje i besramnije jer za prodaju tih domoljubnih splačina morate imati želudac. Vi ga nemate.  

30.06.2025. (13:00)

Jedno je sigurno: bit će gužvi i vruće

Marjanović: Organiziraju koncert za pola milijuna ljudi u gradu koji se s prometom i parkingom bori bilo koje srijede u godini

Stoga, da, očekujte da će ljudi postavljati pitanja jer obaranje svjetskog rekorda nije mala stvar, pogotovo ako obaranje uključuje 500 tisuća života za koje odgovarate, a vi ne djelujete kao najpouzdanija ekipa jer kao i sve ostalo u ovoj državi i ove pripreme djeluju kao nešto što se radi traljavo i u hodu. I da se razumijemo, odjednom su svi stručnjaci za organizaciju koncerata pa iz svake rupe izađe neki apsolutni poznavatelj naoružan naknadnim znanjem. Ono što je zapravo najtužnije je upravo to da nitko, ali baš nitko, ne daje zadovoljavajuće odgovore osim odgovora koje bismo mogli svesti na: “Tko preživi, pričat će”.

U svemu tome, najviše će ispaštati upravo fanovi od kojih velika većina ne samo da nema festivalskog već nemaju ni koncertnog iskustva pa se bezglavo upuštaju u nešto o čemu nemaju pojma. Zato i vidite gomilu ekipe koja novinarima odgovara u stilu: “Ma bit će super, snaći ćemo se”. I u redu za njih iako grad ne zna ni gdje će parkirati ni kamo će nakon koncerta, ali tu su djeca, starci i trudnice koji su prepušteni sreći u ovoj kombinaciji pohlepe, neodgovornosti, brzinske organizacije, nepripremljenosti i političkog kukavičluka.Hrvoje Marjanović za Index.