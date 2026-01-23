Vjetrovi promjene
Film ‘Sinners’ ušao u povijest Oscara: Nije samo uspješan projekt sam po sebi, već i potencijalni katalizator promjena u Hollywoodu
Index ponavlja tekst Hrvoja Marjanovića iz prošle godine, nakon netom pogledanog filma Sinners, koji je ušao u povijest s najviše nominacija ikada za Oscar: U vremenu kada se studiji svim silama bore da se što manje oslanjaju na provjerene formule i prepoznatljivo intelektualno vlasništvo (IP) i u tome često podbacuju, Coogler je hrabro iskoračio stvarajući film koji ne pripada lako definiranoj kategoriji i ne vuče korijene iz postojećeg materijala.
Ova žanrovska fluidnost i narativna svježina privukla je publiku željnu nečeg novog i nepredvidivog. Za razliku od recenzija koje se često svode na usporedbu novih filmova s postojećim franšizama, Grešnici su potaknuli drugačija pitanja i generirali snažan usmeni marketing, što je ključno za njegov kontinuirani uspjeh. Cooglerova odluka da se ne “skriva iza IP-a” i da snimi “ljubavno pismo” svom pokojnom ujaku rezultirala je filmom koji odiše osobnom vizijom i kreativnom slobodom. Grešnici bi trebali poslužiti kao snažan argument za budućnost Hollywooda koja prepoznaje i nagrađuje hrabrost stvaranja nečeg novog i jedinstvenog. Film ima i temu na Forumu