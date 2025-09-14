Tiger blood, Adonis DNA

Charlie Sheen (50) potvrdio je da je HIV pozitivan. Za njegovu dijagnozu znale su i njegove bivše žene. Rekao je kako mora stati na kraj tračevima i da, suprotno mišljenju javnosti, nije ugrozio ničije zdravlje. Rekao je kako već četiri godine zna za dijagnozu. Glumac odlučno niječe da postoji mogućnost da je nekome prenio virus iako ni sam ne zna kako ga je dobio. Ističe da je uvijek mislio na sigurnost i koristio se kondomima. No, od svoje dijagnoze ipak je spavao s dvoje ljudi bez zaštite. Kaže da se oboje liječi kod istog liječnika i unaprijed su znali da ima HIV, kao uostalom i svi njegovi seksualni partneri. Čuvajući tajnu potrošio je milijune dolara kako bi ušutkao druge. BBC, Telegraph, 24sata