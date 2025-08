Ugodni neki ljudi, samo ti Bibliju daju umjesto kave

Još kao tinejdžer radio je u klaonici, a okušao se i kao lopov – neuspješno. Zbog alkohola i droge, ali i dijelom zbog buntovnog karaktera pratio ga je niz skandala i “nepodopština”, od dekapitacije golubova pred direktorima diskografske kuće do podmetanja hašiša u kolač koji je poslužen vikaru. Najpamtljiviji moment svakako je onaj kada je odgrizao glavu šišmišu na koncertu misleći da se radi o gumenoj igrački. No, radilo se o pravom, doduše već mrtvom, šišmišu, kojeg je jedan fan donio koncert i dobacio mu ga na stejdž. Sve ostalo je povijest. No, drugi događaji i nisu bili toliko bezazleni. Index