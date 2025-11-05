Kako su Stockhausen, Adorno, Ligeti, Xenakis i Cage pokušali razgovarati s Bogom — kroz šum

Esej propituje glazbu kao duhovni i misaoni fenomen, od Stockhausenove kozmičke arhitekture do Cageove tišine. Stockhausen traži red u zvuku, Adorno otpor u disonanci, Ligeti slobodu forme, Xenakis strukturu u kaosu, a Cage oslobođenje kroz slučajnost. Zajedno čine mapu između racionalnog i mističnog, između konstrukcije i kontemplacije. Glazba postaje most između čovjeka i svemira — misaoni eksperiment koji tišinu pretvara u najglasniji oblik istine. Poglavlje iz knjige Miše Devčića donosi Ravno do dna