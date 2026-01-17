Netko broji imovinu, netko dugove
Financijska imovina i obveze hrvatskoga gospodarstva nastavile rasti u 2025.
Na kraju trećeg tromjesečja 2025. financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 507 mlrd. eura, uz godišnji rast od 19,8 mlrd., dok su financijske obveze dosegnule 532 mlrd. eura, što je povećanje od 24,3 mlrd. u odnosu na godinu ranije. Udio imovine u BDP-u pao je na 560 posto, a obveza na 587 posto. Time je zaustavljen dosadašnji trend smanjivanja ovih pokazatelja u odnosu na BDP, zbog slabijeg rasta BDP-a u tromjesečju. N1