Netko broji imovinu, netko dugove

Hrvatski su građani po financijskoj imovini 33. najbogatiji u svijetu, kad se računa samo imovina u novcu i financijskim instrumentima (nekretnine ne ulaze), stoji u novom Allianzovom izvještaju (ovdje, [pdf]). Rast vrijednosti imovine u Hrvatskoj lani je iznosio 1,1%, ali je zabilježen veliki rast imovine u mirovinskim fondovima i osiguranjima od gotovo 10%, dok su vrijednosni papiri pali čak 12,6%. The Financial ocjenjuje kako izvještaj pokazuju da su “dobre godine” prošle. Prvi na ovoj ljestvici najbogatijih među 53 države su Švicarci, Amerikanci i Britanci. Poslovni, Deutsche Welle