Financijska imovina i obveze hrvatskoga gospodarstva nastavile rasti u 2025.
Danas (16:00)

Netko broji imovinu, netko dugove

Financijska imovina i obveze hrvatskoga gospodarstva nastavile rasti u 2025.

Na kraju trećeg tromjesečja 2025. financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 507 mlrd. eura, uz godišnji rast od 19,8 mlrd., dok su financijske obveze dosegnule 532 mlrd. eura, što je povećanje od 24,3 mlrd. u odnosu na godinu ranije. Udio imovine u BDP-u pao je na 560 posto, a obveza na 587 posto. Time je zaustavljen dosadašnji trend smanjivanja ovih pokazatelja u odnosu na BDP, zbog slabijeg rasta BDP-a u tromjesečju. N1


20.01.2025. (19:00)

Više vrijedimo

Financijska imovina hrvatskih kućanstava narasla na 103 milijarde eura

Podaci HNB-a ukazuju na selektivni rast financijske imovine u hrvatskom gospodarstvu uz istodobno smanjenje omjera financijskih obveza prema BDP-u. Kućanstva su na kraju trećeg tromjesečja 2024. imala financijsku imovinu u vrijednosti od 103 milijarde eura, što je 3,1 posto više nego na kraju prethodnog tromjesečja i 10,7 posto više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Financijske obveze kućanstava povećale su se na 27 milijardi eura, što je rast od 2,2 posto tromjesečno te 10,4 posto na godišnjoj razini. Lider

24.09.2016. (09:51)

Tko bi rekao da plivam u toliko novca!?!

Hrvatska po bogatstvu 33. na svijetu

Hrvatski su građani po financijskoj imovini 33. najbogatiji u svijetu, kad se računa samo imovina u novcu i financijskim instrumentima (nekretnine ne ulaze), stoji u novom Allianzovom izvještaju (ovdje, [pdf]). Rast vrijednosti imovine u Hrvatskoj lani je iznosio 1,1%, ali je zabilježen veliki rast imovine u mirovinskim fondovima i osiguranjima od gotovo 10%, dok su vrijednosni papiri pali čak 12,6%. The Financial ocjenjuje kako izvještaj pokazuju da su “dobre godine” prošle. Prvi na ovoj ljestvici najbogatijih među 53 države su Švicarci, Amerikanci i Britanci. Poslovni, Deutsche Welle