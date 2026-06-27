Fizičke barijere na Savskoj cesti za zaštitu žute trake - brže za tramvaje, sporije za ostale vozače - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kako god okreneš, bit će gužvi

Fizičke barijere na Savskoj cesti za zaštitu žute trake – brže za tramvaje, sporije za ostale vozače

Nakon nesreće u kojoj je pijani vozač kamiona srušio tramvajski vod i ozlijedio pješakinju, Grad Zagreb hitno je postavio gumeno-plastične separatore duž Savske ceste. Barijere fizički odvajaju traku za javni prijevoz od ostatka kolnika, a njome više ne smiju voziti ni taksisti. Dok vlasti žele ubrzati tramvaje, prometni stručnjaci su podijeljeni. Goran Husinec upozorava da će barijere povećati gužve te da su opasne za motocikliste i romobiliste. Željko Marušić rješenje smatra tehnički ispravnim, ali ističe da ono samo maskira dublje probleme preopterećenog i zapuštenog zagrebačkog prometa. N1


Slične vijesti

03.05. (23:00)

'Rush hour' postaje 'rush day'

Gužve u Zagrebu: Broj automobila udvostručen dok javni prijevoz gubi putnike

Zagreb se suočava s prometnim kolapsom uzrokovanim drastičnim nesrazmjerom između broja vozila i infrastrukture. Dok je broj stanovnika u zadnjih četvrt stoljeća ostao gotovo isti, broj motornih vozila skočio je na preko 480.000, što je dvostruko više nego 1996. godine. Istovremeno, javni prijevoz bilježi porazne rezultate: broj putnika u tramvajima prepolovio se u odnosu na 1990. godinu, a sličan pad prati i autobuse. Građani se masovno okreću osobnim automobilima, stvarajući nepregledne kolone koje infrastruktura, a posebice kronični nedostatak parkinga, više ne može podnijeti. N1