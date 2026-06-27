Kako god okreneš, bit će gužvi
Fizičke barijere na Savskoj cesti za zaštitu žute trake – brže za tramvaje, sporije za ostale vozače
Nakon nesreće u kojoj je pijani vozač kamiona srušio tramvajski vod i ozlijedio pješakinju, Grad Zagreb hitno je postavio gumeno-plastične separatore duž Savske ceste. Barijere fizički odvajaju traku za javni prijevoz od ostatka kolnika, a njome više ne smiju voziti ni taksisti. Dok vlasti žele ubrzati tramvaje, prometni stručnjaci su podijeljeni. Goran Husinec upozorava da će barijere povećati gužve te da su opasne za motocikliste i romobiliste. Željko Marušić rješenje smatra tehnički ispravnim, ali ističe da ono samo maskira dublje probleme preopterećenog i zapuštenog zagrebačkog prometa. N1