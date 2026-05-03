Danas (23:00)

'Rush hour' postaje 'rush day'

Gužve u Zagrebu: Broj automobila udvostručen dok javni prijevoz gubi putnike

Zagreb se suočava s prometnim kolapsom uzrokovanim drastičnim nesrazmjerom između broja vozila i infrastrukture. Dok je broj stanovnika u zadnjih četvrt stoljeća ostao gotovo isti, broj motornih vozila skočio je na preko 480.000, što je dvostruko više nego 1996. godine. Istovremeno, javni prijevoz bilježi porazne rezultate: broj putnika u tramvajima prepolovio se u odnosu na 1990. godinu, a sličan pad prati i autobuse. Građani se masovno okreću osobnim automobilima, stvarajući nepregledne kolone koje infrastruktura, a posebice kronični nedostatak parkinga, više ne može podnijeti. N1


19.06.2021. (11:00)

Čari produljenog vikenda

Velike gužve, kolone i nesreće prema moru, na granici se čeka preko sat vremena

Zbog sparine i činjenice da je u utorak praznik povodom Dana antifašističke borbe, očekuje se pojačani promet, posebno u smjeru mora te na granicama sa Slovenijom i Mađarskom, gdje su gužve nastale već u rano jutro. Na pojedinim graničnim prijelazima čeka se i više od sat vremena. HAK javlja da je pojačan priljev vozila iz smjera zagrebačke obilaznice i pri ulasku na autocestu A1 u Lučkom u smjeru mora, a na Jadranskoj magistrali došlo je do prometne nesreće zbog koje se naizmjence vozi jednim trakom. Index

24.04.2017. (19:20)

U prijevodu - imate WC dok čekate

Slovenija uvodi tehničke mjere za smanjenje gužvi na granici

Slovenija će ovaj tjedan uvesti tehničke mjere radi smanjenja kolona na granici s Hrvatskom uoči blagdana kada se zbog šengenskih kontrola opet očekuju teškoće u prometu. Dogovoreno je da se teretni promet usmjerava na velike granične prijelaze poput Bregane/Obrežja, kako bi se lokalno stanovništvo uz manje prijelaze s Hrvatskom zaštitilo od buke i velikih gužvi, a na manje prijelaze bit će usmjeravani putnički automobili. Postavit će se i sanitarni čvorovi za putnike i mobilni sanitarni uređaji. 24sata

16.08.2015. (19:27)

