'Rush hour' postaje 'rush day'
Gužve u Zagrebu: Broj automobila udvostručen dok javni prijevoz gubi putnike
Zagreb se suočava s prometnim kolapsom uzrokovanim drastičnim nesrazmjerom između broja vozila i infrastrukture. Dok je broj stanovnika u zadnjih četvrt stoljeća ostao gotovo isti, broj motornih vozila skočio je na preko 480.000, što je dvostruko više nego 1996. godine. Istovremeno, javni prijevoz bilježi porazne rezultate: broj putnika u tramvajima prepolovio se u odnosu na 1990. godinu, a sličan pad prati i autobuse. Građani se masovno okreću osobnim automobilima, stvarajući nepregledne kolone koje infrastruktura, a posebice kronični nedostatak parkinga, više ne može podnijeti. N1