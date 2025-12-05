Zato retorika raste brže od plaća
Fižulić: Većina građana ne osjeća europske fondove, inflacija produbljuje nejednakosti
Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić za N1 ističe da većina građana ne osjeća koristi europskih fondova jer im se učinci ne vide u svakodnevnom životu, osobito umirovljenicima i onima s niskim primanjima. Navodi da 80% ljudi živi od plaće do plaće, bez mogućnosti štednje ili diskrecijske potrošnje, što stvara jaz između političke retorike i stvarnosti. Umirovljenici su posebno ranjivi te često ovise o dodatnim prihodima iz inozemstva. Fižulić naglašava da inflacija produbljuje razlike: oni koji mogu podizati cijene profitiraju, dok građani kojima najveći troškovi otpadaju na stan i hranu najviše stradavaju. N1