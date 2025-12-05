Zato retorika raste brže od plaća

Šibenik je primjer grada koji bi da nije u EU i da nema europskog novca vjerojatno izgubio svoj urbani karakter, rekao je gradonačelnik Šibenika Burić na raspravi o pozitivnim iskustvima u EU. Šibenik je bio grad koji je odumirao, a da je sad to grad koji odiše optimizmom i koji je oživio europskim novcem, koji se ulaže u kulturna dobra grada. U njegovu prvom mandatu na čelu Šibenika grad iz fondova EU povukao iznos koji odgovara visini jednog i pol gradskog proračuna.