Umjesto na sudu, mogli su se susretati na otvorenjima novih tvornica

Ivica Todorić slavi svoju veliku pobjedu. Ali to je kao udarac na prazan gol. Svaka velika zvjerka, izrasla u političkoj ili ekonomskoj džungli u modernoj Hrvatskoj, mogla je biti sigurna da će u jednom trenutku, na jednom koraku, u jednoj fazi, na jednoj karici pravosudnog lanca, čitav proces puknuti i procedura se slomiti… Paradoksalno, u državi koja bi bila očišćena od korupcije i čije bi pravosuđe bilo kompetentno, a što Ivica Todorić svojim izjavama neizravno zaziva, upravo bi on najteže opstao. Ovako, slavi pobjedu pravne države u državi za koju je govorio da je pod utjecajem političke korupcije. A dok on slavi, hrvatski građani očajavaju. Piše Tomislav Klauški za 24 sata