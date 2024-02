Možda je i dobro da su izbori blizu

S obzirom na to da je Vujnovac prisutan u velikom broju sektora od energetike i logistike do poljoprivrede i trgovine, mnogi strahuju od reprize Agrokora, još u strašnijem izdanju i upozoravaju na novi sistemski rizik. To da jedna firma garantira za drugu u mojim sustavima ne postoji. Svaka firma, i Fortenova, i PPD i Enna, ima svoju vertikalu, svaka ima svoj profesionalni menadžment i svaka firma je odvojena jedna od druge – rekao je Vujnovac referirajući se na članak Index istraga. Krajnji cilj s Fortenovom je IPO nakon stabilizacije. Za pomoć vlade kaže da nema, budući da 80 posto prihoda dobiva u inizemstvu. Upitan o pozajmici HDZ-u rekao je da je to bilo prije 10 godina te da je posudio novac za 7 posto kamata te da nije donirao, iako to danas smatra greškom. Kaže da ne dijeli svjetonazore s Domovinskim pokretom, a što se tiče afere Plin za cent, kazao je da treba vidjeti što je kreiralo viškove u sustavu. Dnevnik, Index