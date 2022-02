Asocijacije i oglasi

Rekreacijski terapeuti, liječnici, socijalni radnici, učitelji i menadžeri poslovi su za koje se smatralo da ih je najteže digitalizirati i da su zahvaljujući tome najsigurniji od robota jer mašine nisu dobre u osobnoj interakciji i donošenju odluka van obrazaca. No, to se mijenja – napredak u umjetnoj inteligenciji i procesuiranju prirodnog jezika učinio je ove poslove dobrim kandidatima za automatizaciju. Hladna statistika kaže da polovica današnjih poslova može biti automatizirana do 2055. godine… Guardian