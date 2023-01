Još kratko se može zatvoriti bez naknade

Nikola Erceg, psiholog sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, pojasnio je paradoks da se nakon uvođenja eura osjećamo siromašnijima, ali smo istodobno spremni više trošiti. “To je rezultat psihološki zanimljivog fenomena koji se zove iluzija novca. Javlja se pojava da smo osjetljiviji na nominalnu vrijednost novca, odnosno na cifru, na broj koji vidimo, nego na stvarnu realnu vrijednost, odnosno koliko možemo kupiti novcem. Može se dogoditi kad sjednu plaće u eurima, da će ljudi prvi put vidjeti znatno manju brojku nego što su navikli, neki i troznamenkastu, i može doći do subjektivnog osjećaja siromaštva. A cijene u trgovinama činit će nam se manjima, bit će osjećaj da je proizvod bolja pogodba. To može biti opasno u početku zbog malo iracionalne potrošnje zbog tog efekta. Bit će pogrešaka, no naučit ćemo što znači vrijednost u euru”, rekao je Erceg. Tportal