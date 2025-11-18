Možda ga je mučilo jedno jaje, ali i puno toga drugog
Genetika diktatora: znanost, špekulacije i opasne simplifikacije
Channel 4 dokumentarac tvrdi da DNK Hitlera otkriva Kallmannov sindrom i moguće mentalne poremećaje, no stručnjaci upozoravaju da se ponašanje ne može tumačiti samo genetikom. Iako neki nalazi odgovaraju povijesnoj dokumentaciji o njegovim zdravstvenim problemima, zaključci o ADHD-u, autizmu ili bipolarnosti ostaju vrlo upitni. Genetski testovi ne mogu dijagnosticirati mentalne bolesti, a takve interpretacije nose rizik stigmatizacije i trivijalizacije zločina. Autentičnost DNK uzorka također je nejasna. Stručnjaci naglašavaju: biološke pretpostavke ne umanjuju Hitlerovu moralnu odgovornost. DW