"A što mislite kako čovjek slaže rečenice?"
Geoffrey Hinton Jonu Stewartu: “AI ne misli kao mi — ali uči kao mozak”
Gostujući kod Jona Stewarta, pionir umjetne inteligencije nobelovac Geoffrey Hinton objašnjava kako AI sustavi zapravo funkcioniraju: imitiraju način na koji neuroni u ljudskom mozgu komuniciraju, jačajući veze koje „pogađaju“ točan odgovor i slabeći one koje griješe. Hinton opisuje kako mreže uče iz uzoraka, prepoznaju odnose i spontano razvijaju nova značenja. U mnogo navrata Steward se hvatao za glavu u nevjerici, a mi smo. Epizoda briljantno otkiva koliko kako AI zapravo funkcionira. Hinton je car! Sat i 38 minuta prođu u trenu. I želite još.