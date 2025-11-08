Geoffrey Hinton Jonu Stewartu: “AI ne misli kao mi — ali uči kao mozak” - Monitor.hr
Danas (23:00)

"A što mislite kako čovjek slaže rečenice?"

Geoffrey Hinton Jonu Stewartu: “AI ne misli kao mi — ali uči kao mozak”

Gostujući kod Jona Stewarta, pionir umjetne inteligencije nobelovac Geoffrey Hinton objašnjava kako AI sustavi zapravo funkcioniraju: imitiraju način na koji neuroni u ljudskom mozgu komuniciraju, jačajući veze koje „pogađaju“ točan odgovor i slabeći one koje griješe. Hinton opisuje kako mreže uče iz uzoraka, prepoznaju odnose i spontano razvijaju nova značenja. U mnogo navrata Steward se hvatao za glavu u nevjerici, a mi smo. Epizoda briljantno otkiva koliko kako AI zapravo funkcionira. Hinton je car! Sat i 38 minuta prođu u trenu. I želite još.


Slične vijesti

Jučer (16:00)

Kad roboti dobiju plaću, a ljudi otkaz

Geoffrey Hinton upozorava: umjetna inteligencija vodi prema ekonomskoj distopiji

„Kum umjetne inteligencije” Geoffrey Hinton upozorava da tehnološke korporacije svjesno idu prema masovnoj zamjeni ljudskog rada kako bi ostvarile profit. Unatoč golemim ulaganjima, industrija AI-ja zasad ne donosi zaradu, a Hinton smatra da će se ulaganja isplatiti jedino ako ljudi izgube poslove. AI, kaže, može donijeti koristi i povećati produktivnost, no ključni problem je tko će ubirati dobit. Sudbina rada i bogatstva, zaključuje Hinton, ovisit će o načinu na koji društvo odluči organizirati novu ekonomiju. Index

23.09. (19:00)

Kad ti umjesto motivacijskog govornika dođe prorok apokalipse

Kum AI-ja bez filtera: Mladi, spremite se na distopiju

Geoffrey Hinton, “kum umjetne inteligencije”, upozorio je da AI neće donijeti prosperitet već masovnu nezaposlenost i dublje društvene nejednakosti. Smatra da univerzalni temeljni dohodak ne može nadomjestiti gubitak ljudskog dostojanstva jer rad daje smisao. Posebno je pesimističan prema mladima, kojima poručuje da nemaju razloga za optimizam jer je prijetnja AI-ja usporediva s invazijom izvanzemaljaca. Kritizira američku utrku s Kinom u razvoju AI-ja i ističe da čovječanstvo stoji na povijesnoj raskrsnici s mogućnošću nevjerojatno dobrog ili lošeg ishoda. Index

20.10.2024. (11:00)

Terminatori su blizu

Nobelovac Geoffrey Hinton: Strojevi bi nas mogli nadvladati u razdoblju od 5 do 20 godina

Geoffrey Hinton, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku, upozorava da bi umjetna inteligencija mogla preuzeti kontrolu nad čovječanstvom u idućih 5 do 20 godina. Njegovi rani radovi postavili su temelje za modernu AI, no danas je zabrinut zbog sve opasnijeg razvoja bez adekvatnog nadzora. Hinton vjeruje da će AI samostalno zaključiti da je najbolje preuzeti vlast kako bi ostvarila ciljeve, što može dovesti do potencijalno katastrofalnih posljedica. Svjetski mediji koji ovih dana pišu opširne izvještaje o Hintonovim zaslugama i mračnim najavama detalj u kojem spominje da je potencijalno rješenje socijalizam nisu spomenuli. Propast čovječanstva koja počinje za nekoliko godina, ustanak strojeva, automatizirana distopija? Zvuči realno. Ali da odustanemo od kapitalizma koji nas tržišnim takmičenjem digitalnih korporacija gura prema svemu tome? To je valjda ona druga suluda teza s početka ove priče, ona koju nitko ne shvaća ozbiljno. Boris Postnikov za Novosti.