Kad roboti dobiju plaću, a ljudi otkaz
Geoffrey Hinton upozorava: umjetna inteligencija vodi prema ekonomskoj distopiji
„Kum umjetne inteligencije” Geoffrey Hinton upozorava da tehnološke korporacije svjesno idu prema masovnoj zamjeni ljudskog rada kako bi ostvarile profit. Unatoč golemim ulaganjima, industrija AI-ja zasad ne donosi zaradu, a Hinton smatra da će se ulaganja isplatiti jedino ako ljudi izgube poslove. AI, kaže, može donijeti koristi i povećati produktivnost, no ključni problem je tko će ubirati dobit. Sudbina rada i bogatstva, zaključuje Hinton, ovisit će o načinu na koji društvo odluči organizirati novu ekonomiju. Index