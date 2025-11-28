Kad kum umjetne inteligencije požali što je krstio dijete
Hinton ponovno upozorava: AI će radikalno promijeniti društvo – ali ne u korist ljudi
Geoffrey Hinton, pionir dubokog učenja, u razgovoru s Berniejem Sandersom iznio je nova pesimistična upozorenja o AI-u. Smatra da će umjetna inteligencija masovno ukidati radna mjesta bez stvaranja novih te da tehnološki milijarderi računaju na zamjenu ljudi algoritmima. Upozorava na ekonomsku destabilizaciju, rast nejednakosti i mogućnost militarizacije AI-a. Hinton vjeruje da je AGI možda udaljen samo dva desetljeća i da bi jednoga dana mogao predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu. tportal