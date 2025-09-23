Kad ti umjesto motivacijskog govornika dođe prorok apokalipse
Kum AI-ja bez filtera: Mladi, spremite se na distopiju
Geoffrey Hinton, "kum umjetne inteligencije", upozorio je da AI neće donijeti prosperitet već masovnu nezaposlenost i dublje društvene nejednakosti. Smatra da univerzalni temeljni dohodak ne može nadomjestiti gubitak ljudskog dostojanstva jer rad daje smisao. Posebno je pesimističan prema mladima, kojima poručuje da nemaju razloga za optimizam jer je prijetnja AI-ja usporediva s invazijom izvanzemaljaca. Kritizira američku utrku s Kinom u razvoju AI-ja i ističe da čovječanstvo stoji na povijesnoj raskrsnici s mogućnošću nevjerojatno dobrog ili lošeg ishoda.