Kad se rasprše ti oblaci...
Globalni pad Microsoftovih usluga paralizirao tvrtke i institucije diljem svijeta
Višesatni globalni pad Microsoftovih usluga poput Outlooka, Teamsa i Copilota pogodio je milijune korisnika u 74 države, paralizirajući poslovanje, javne službe u Australiji i Singapuru te američki Kongres. Iz Microsofta poručuju da uzrok nije hakerski napad, već infrastrukturni kvar i preopterećenje preostalih servera, dok stručnjaci upozoravaju na milijarde dolara štete i “nevjerojatnu nesposobnost”. Banke i institucije upozoravaju korisnike na prevarante koji koriste kaos za slanje lažnih poruka “IT podrške”, dok se korisnici na društvenim mrežama zabavljaju na račun prisilnog radnog zastoja. Index