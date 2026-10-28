Kad roboti preuzmu sve, ostaje nam samo gledati nogomet i kodirati
Bill Gates izdvaja 4 zanimanja koja će AI najteže zamijeniti
Bill Gates predviđa da će umjetna inteligencija preuzeti većinu ljudskih poslova, uključujući proizvodnju, prijevoz i poljoprivredu. Prema njegovu mišljenju, promjenama će najdulje odolijevati programiranje, biologija, energetika i profesionalni sport, u kojem će ljudi i dalje željeti gledati druge ljude umjesto računala. Potvrda Gatesovih najava o sve većoj ulozi AI-ja stiže i iz samog Microsofta. Tvrtka planira ponuditi dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 zaposlenika u SAD-u, Kanadi, UK-u i Indiji radi povećanja učinkovitosti poslovanja. Index