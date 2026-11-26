Tko to sve uopće i stigne pratiti?
Globalno izvješće otkriva gdje se podcasti najviše prate: Afričke zemlje na vrhu ljestvice, Hrvatska ispod svjetskog prosjeka
Prema izvješću Digital 2026, udio korisnika interneta starijih od 16 godina koji tjedno prate podcaste najveći je u Africi. Vode Maroko, Kenija i Nigerija s više od 78 posto, što je znatno iznad globalnog prosjeka od 52,5 posto. U Europi prednjači Rumunjska (62,4 posto), dok Hrvatska bilježi 42,3 posto. Na dnu ljestvice su Japan i Južna Koreja. Unatoč tome što SAD drži tek 32. mjesto (45,6 posto), ostaje komercijalno središte industrije, predvođeno Joeom Roganom. Podaci mjere isključivo tjedni doseg među online populacijom, a ne ukupnu veličinu tržišta. Mreža