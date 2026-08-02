I kamermani nešto pojedu

U gostovanju autori YT kanala Gastro Tražilica pojašnjavaju da nisu klasični gastrokritičari, već gurmani koji dijele subjektivne dojmove i zagovaraju edukaciju o kvalitetnim namirnicama. Iako ih često u komentarima prozivaju da po restoranima “besplatno jedu”, momci ističu naporna putovanja po cijeloj regiji i snimanja koja znaju iscrpljivati, a obraćaju pažnju i na produkciju u koju stalno ulažu. Otvoreni su prema transparentnom označavanju plaćenih reklama, naglašavajući da to ne narušava iskrenost – ako je hrana nejestiva, uredno plate račun, ali video ne objave (odnosno odbiju reklamu).

Da njihove recenzije i preporuke nemaju stvaran utjecaj na publiku i ne dovode nove goste u objekte, restorani ih jednostavno ne bi iznova pozivali i angažirali, kažu. Smatraju da se prava snaga domaće gastronomije krije u malim seoskim domaćinstvima i autentičnim lokalnim jelima te se kroz rad kanala žele još više usmjeriti na otkrivanje takvih skrivenih mjesta po Hrvatskoj i regiji. U 7 godina okupili su 150 tisuća pretplatnika na YouTube-u, i oko 700 tisuća zajedno na svim ostalim društvenim mrežama. Sudjelovali su i u Q & A