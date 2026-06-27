I naši preci su u stoljeću sedmom bili - migranti

Više nema Explore, no Elvis i Korado nastavljaju razgovore u novoj emisiji za TV Novu iz Pule. Pojašnjavaju da naziv projekta spaja riječi “edukacija” i “misija”, s ciljem da slušateljima pruže znanje potrebno za snalaženje u svijetu koji dolazi. Kroz povijesni primjer Istre iz 17. stoljeća objašnjavaju da su migracije prirodan proces te da je svakoj novoj kulturi potrebno vrijeme da prihvati lokalne običaje i zakone, ističući da su migranti kroz povijest donosili napredak. Iako se smatra ekološki čistom, Korlević je razbio mit da je fuzija posve čista, napomenuvši da fuzijske elektrane i dalje proizvode oko trećinu radioaktivnog otpada u usporedbi s klasičnim nuklearkama. Kritizirali su trenutnu infrastrukturu za punjenje električnih vozila. Istaknuli su problem preopterećenja mreže kod brzih punjača, činjenicu da punionice često nisu natkrivene pa su vozači izloženi kiši, te da baterije gube kapacitet na ekstremnim hladnoćama. AI bi mogao stvoriti kaste, a pričali su i o tome zašto se enera vrti u suprotnom smjeru… YT kanal Istraton