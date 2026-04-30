Policija u SAD-u riješila 43 godine star slučaj ubojstva i silovanja uz pomoć podcasta - Monitor.hr
Pravi "zaboravljeni slučaj"

Tinejdžerica je silovana i ubijena 1982. godine, a slučaj je desetljećima ostao neriješen. Sada su, zahvaljujući modernoj DNK tehnologiji i novim tragovima, uhićena četvorica muškaraca, piše Unilad. Zbog nedostatka fizičkih dokaza i nespremnosti svjedoka na suradnju, zločin je ostao neriješen više od 40 godina. No, policija nije odustala od slučaja. Prošle godine policija je u suradnji s Northshore Media Groupom pokrenula i podcast seriju od šest epizoda pod nazivom “Tko je ubio Roxanne?“. Kombinacija moderne tehnologije i novih informacija dobivenih zahvaljujući popularnosti podcasta dovela je do konačnog proboja. “Kad smo pokretali podcast, mislili smo da zapravo nikoga nije briga, ali brzo se pokazalo da smo u krivu. Javili su se brojni ljudi koji su poznavali Roxanne, sjećali je se i bili njezini prijatelji“. Uhićena su četvorica muškaraca koji se povezuju s ubojstvom, danas mahom 60-godišnjaci. Index


