Kako milijarderi kupuju jahte uz pomoć umjetnina i trust fondova - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Kako kupiti jahtu od 60 milijuna eura uz pomoć selotejpa i jedne banane

Kako milijarderi kupuju jahte uz pomoć umjetnina i trust fondova


Gostujući u podcastu, kuhar Mario Mandarić objasnio je kako milijarderi ne kupuju jahte gotovinom s računa jer bi platili ogromne poreze, već putem kredita. Prvo osnuju trust fond u koji doniraju novac bez poreza i njime ulažu u umjetnost. Primjerice, konceptualna umjetnina poput banana zalijepljene na zid za 16 milijuna dolara ne kupuje se da bi stajala kod kuće, nego služi kao garancija (na umjetnine se ne plaća porez). Ta se umjetnina priloži privatnoj banci kao kolateral na temelju kojeg dobiju kredit, pa novcem od kredita znatno jeftinije i bez poreznih davanja financiraju jahte od 60 milijuna eura… Cijeli razgovor ovdje.


Slične vijesti

24.10.2025. (13:00)

Kad chef servira – medijima po prstima

Mario Mandarić o Forbesu, Ramsayu i Butkoviću: Kult Plave Kamenice? Moj žig, hvala lijepo

Chef i poduzetnik Mario Mandarić u podcastu Gastro tražilice otkriva detalje o karijeri od Tajlanda do Gordona Ramsayja, pilotskoj školi i planiranom preseljenju Bistra 96. Najviše prašine digla je njegova poruka novinaru Davoru Butkoviću, s kojim vodi višegodišnji medijski rat – od oštrih kolumni do registracije žiga “Kult Plave Kamenice” kao vlastite ironije na račun portala koji ga kritizira. Mandarić tvrdi da Butković “piše po narudžbi”, dok on sam, kaže, danas više kuha – i leti – nego što čita portale. Smatra da je Michelinova zvjezdica relevantna potvrda kvalitete i odlična za marketing, ali ne bi trebala biti cilj. Kaže da svi hrvatski restorani koji imaju zvjezdicu to doista i zaslužuju.

09.10.2025. (09:00)

Skuhali juhu, ali zaboravili zaštititi recept

Jurkas: Kad bi se Michelinu dalo zaigrati ironijom, Mario Mandarić dobio bi prvu zvjezdicu za pravni gastronomski humor godine

Dok su fol anonimni autori portala Kult Plave Kamenice godinama servirali recenzije s visoka, docirali restoranima i koketirali s elitizmom ‘insajderskog ukusa’, jedan je chef, koji zna da su brend i ime ponekad vrijedniji od tanjura, napravio ono što bi svaka dobra konoba učinila: zaključao vrata i stavio ključ u džep. Priča, međutim, nije samo o pravnom triku i brzom refleksu jednog kuhara nego i o fenomenu nemara, točnije poslovne lijenosti u digitalnom dobu u kojem se svatko smatra ‘autoritativnim glasom’ bez formalne registracije. Mario Mandarić je, svjesno ili ne, povukao genijalan medijski potez: razotkrio koliko su krhki temelji digitalnih ‘kulteva’ kad im se oduzme brend i ime. Jer, ako je moguće da se najpoznatiji hrvatski gastro-portal nađe u situaciji da mora moliti za dozvolu korištenja vlastitog imena, što to govori o svima ostalima? Možda da je vrijeme da gastronomija prestane biti samo tanjur i postane lekcija o autorskim pravima, integritetu i odgovornosti. Anđelo Jurkas za Mixer… Stvar komentiraju i na Forumu.

06.10.2025. (21:00)

Osveta se prvo marinira, pa servira

Osveta “Kulta Plave Kamenice”: Kako se Butković oštrim, ali ne nužno i pravednim perom, zamjerio brojnim ugostiteljima

Butković, naime, nije zaštitio svoj brend. Još prošle godine, kuhar i vlasnik restorana Mario Mandarić se registrirao kao vlasnik žigova Kult Plave Kamenice i Plava Kamenica i strpljivo čekao pravi trenutak da ga javno ponizi. Ako nemaš osnove poslovne pismenosti, nisi zaštitio svoj brend, tko si ti i odakle ti pravo da ikoga prozivaš za neprofesionalnost. Ne želim ulaziti u kuloarske priče, ali puno sam puta vidio da neke ljude na našoj gastro sceni uzdiže u nebesa bez razloga, dok one koji bi to zaslužili kritizira – pojasnio je Mandarić (Večernji). Što se tiče prava na domenu, trebaju se ispuniti tri uvjeta – ime domene, pravo ili legitiman interes i registracija suprotna “načelu savjesnosti i poštenja”. Domena automatski ne pripada onome tko ima zaštićen žig, ali teoretski bi mu pod određenim uvjetima – mogla pripasti. NetokracijaRijeka Danas ističe kako bi se na portalu na kojem dugo koriste to ime mogli pozvati na to da je žig registriran na lošoj vjeri i zbog pokušaja pritisaka na medij poništiti žig. Sapunicu komentiraju i na Forumu

06.10.2025. (13:00)

Tko pod drugim brend kopa, sam u žig upadne

Kuhar Mario Mandarić registrirao “Kult Plave Kamenice”, portal ostaje bez vlastitog brenda?

Chef i poduzetnik Mario Mandarić objavio je da je službeni nositelj žigova “Kult Plave Kamenice” i “Plava Kamenica”, pozvavši sve koji ih koriste da kontaktiraju njegova odvjetnika. Portal Kult Plave Kamenice reagirao je kratko porukom da sve rješavaju njihovi odvjetnici. Romano Bolković javno je kritizirao propust portala da zaštiti svoj brend, nazvavši slučaj primjerom poslovne naivnosti i ozbiljnog propusta u profesionalnosti medija koji se godinama predstavlja kao autoritet gastronomske scene.

Mandarić je, nakon godina javnih kritika koje je taj portal upućivao njemu i njegovim projektima, jednostavno iskoristio pravnu prazninu. ‘Kupio sam i registrirao ono što je bilo slobodno – nešto što su oni sami zanemarili. Ako desetljeće prozivate druge da nisu profesionalni, a ni sami ne štitite vlastiti naziv, to govori sve o razini poslovne ozbiljnosti’, komentira Mandarić. Index, Jutarnji