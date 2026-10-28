Kako kupiti jahtu od 60 milijuna eura uz pomoć selotejpa i jedne banane
Kako milijarderi kupuju jahte uz pomoć umjetnina i trust fondova
Gostujući u podcastu, kuhar Mario Mandarić objasnio je kako milijarderi ne kupuju jahte gotovinom s računa jer bi platili ogromne poreze, već putem kredita. Prvo osnuju trust fond u koji doniraju novac bez poreza i njime ulažu u umjetnost. Primjerice, konceptualna umjetnina poput banana zalijepljene na zid za 16 milijuna dolara ne kupuje se da bi stajala kod kuće, nego služi kao garancija (na umjetnine se ne plaća porez). Ta se umjetnina priloži privatnoj banci kao kolateral na temelju kojeg dobiju kredit, pa novcem od kredita znatno jeftinije i bez poreznih davanja financiraju jahte od 60 milijuna eura… Cijeli razgovor ovdje.