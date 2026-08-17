Ali nam se i dalje sve čini skupo
Godišnji odmor u Hrvatskoj može si priuštiti veći broj građana nego prije
Unatoč tvrdnjama da godišnji odmor u Hrvatskoj postaje luksuz, Eurostatovi podaci za razdoblje od 2015. do 2025. godine pokazuju upravo suprotno. Hrvatska je ostvarila najveći napredak u cijeloj Europskoj uniji: udio građana koji si ne mogu priuštiti tjedan dana odmora izvan doma pao je sa 65,8% na 32,6%. Istovremeno, udio kućanstava koja teško spajaju kraj s krajem smanjen je s 54,4% na 19,1%, čime se Hrvatska zamjetno približila prosjeku EU-a. Pozitivni trendovi vidljivi su u svim kategorijama, iako najsporije obuhvaćaju samačka umirovljenička kućanstva. Ivica Brkljača za Ekonomski lab