Ruter sam u kući, ali barem siguran
Digitalni vodič za bezbrižan godišnji odmor
Prije odlaska na zasluženi odmor, osim pakiranja, važno je pripremiti i svoje uređaje. Kod kuće isključite sve nepotrebne električne aparate (poput konzola i Wi-Fi rutera ako nisu vezani uz pametni dom) kako biste spriječili “fantamsku potrošnju” i rizik od grmljavine. Na putu aktivirajte digitalnu putovnicu i osigurajte se od skupog roaminga izvan EU-a pomoću eSIM kartica. Na javnim Wi-Fi mrežama obavezno koristite VPN i zaključajte mobitel, a uređaje čuvajte od pregrijavanja na suncu. Naposljetku, umjereno fotografirajte i smanjite vrijeme pred ekranom kako biste uistinu uživali u odmoru. tportal