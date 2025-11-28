I Google pokazuje mišiće
Googleov Gemini 3 dominira AI testovima i privlači milijun korisnika
U samo 24 sata nakon što je lansiran, Gemini 3 privukao je preko milijun korisnika i pretekao konkurenciju na platformi LMArene. Model briljira u programiranju, matematici, kreativnom pisanju i vizualnom razumijevanju, s gotovo dvostruko boljim rezultatima od GPT-5 Pro na složenim testovima, uz znatno niže troškove. Iako je impresivan i univerzalan, realna upotreba još otkriva nedostatke u preciznosti i iskustvu korisnika. Gemini 3 označava veliki tehnološki skok, ali utrka AI modela i dalje ostaje neizvjesna, s prednošću privremenom i konkurencijom stalno u lovu. Lider