Dugoročne posljedice

Rusija je provela skoro 50 godina u izgradnji svog energetskog tržišta u Europi. Predsjednik Vladimir Putin je to uništio u manje od 50 tjedana. Pronaći zamjenu će biti gotovo nemoguće, piše Bloomberg. Iako je Rusija pronašla alternativna tržišta za svoju sirovu naftu i to većinom u Indiji, za pronalaženje kupaca visokorafiniranih proizvoda, a pogotovo prirodnog plina bit će potrebne godine i to će ih izrazito koštati. I to ako uopće budu mogli pronaći tržište s obzirom na to da se svijet okreće od fosilnih goriva. I dok bi Rusija mogla zadržati neki oblik energetskog odnosa s Europom nakon završetka rata – što će se nedvojbeno dogoditi – nije vjerojatno da će države članice EU ikad više sebi dopustiti da budu onoliko ovisne o ruskom plinu kao što su to bile agresije.Jutarnji