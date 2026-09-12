Boje vena, boje Dinama
Grad Zagreb najavio obnovu zapuštenog gredeljskog vodotornja uz raspravu o njegovoj budućoj boji
Najava obnove gredeljskog vodotornja u Zagrebu pokrenula je živu raspravu stručnjaka o njegovu budućem vizualnom identitetu i boji, prenosi H-alter. Budući da objekt više nema izvorni industrijski kontekst, stručnjaci izdvajaju različite pristupe. Prijedlozi se kreću od povijesne stratigrafije i monokromatskih rješenja poput plave ili mat zlatne s ironičnim natpisom, pa sve do modernih gradijenata i svjetlosnih instalacija, s ciljem da vodotoranj postane prepoznatljiv suvremeni urbani reper (ne onaj koji repa, već kao istaknuti objekt u prostoru).