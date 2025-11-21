Kad industrijska memorija dobije „pauzu za parkiranje“

Tvornica je i dalje u vlasništvu Grada Zagreba te je nedavno najavljena obnova. Do urušavanja je došlo na jednom od objekata, koliko znamo zbog dotrajalosti. Tim više je važno da krenemo u revitalizaciju stare industrijske baštine. Budući da je tvornica dosta dugo prazna, Grad ne očekuje materijalnu štetu. Živalj je istaknula da će prostori do obnove biti ograđeni i pod ključem. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u intervjuu za Hinu povodom godinu dana na vlasti najavio je revitalizaciju Gredelja u sklopu velikog projekta Paromlin. To je projekt koji će cijeli prostor tog dijela grada u Trnju promijeniti. To otvara prostor za revitalizaciju cijelog Gredelja, a krenuli smo i s pripremama vezano za zemljište Zagrepčanke i Bloka Badel. Idemo revitalizirati zemljišta koja su nekoliko desetljeća bila ‘mrtvi kapital’ Grada. Nacional