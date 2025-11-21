Kad industrijska memorija dobije „pauzu za parkiranje“
Vodotoranj Gredelj – posljednji simbol industrijske prošlosti Zagreba čeka obnovu
Vodotoranj uz Strojarsku ulicu jedini je preostali industrijski simbol kompleksa Gredelj koji nije srušen, ali nema formalnu zaštitu kulturnog dobra. Sustavna devastacija tvorničkog kompleksa briše dio urbane memorije Zagreba, dok aktualna reurbanizacija prostora prolazi bez javne rasprave. Neki stručnjaci pozivaju na hitnu obnovu vodotornja i njegovu aktivaciju kao javnog, kulturnog i edukativnog prostora. Privremena upotreba mogla bi postati signal buduće regeneracije cijelog Gredelja, povezujući industrijsku baštinu s suvremenim urbanim razvojem grada. H-alter