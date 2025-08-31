Stanovi za domaće Rockefellere

Jutarnji je, obilazeći Paromlin, podsjetio na izgradnju projekta Avenue V na prostoru nekadašnjeg Gredelja, na križanju Strojarske i Vukovarske u Zagrebu. Na tom mjestu nakon rušenja starih objekata do jeseni 2026. godine trebala bi niknuti luksuzna građevina mještovite namjene na preko 6 tisuća kvadrata i devet etaža, pisali su prošle godine na Baušteli. Imat će 74 stana različitih kvadratura, od 60 do 200 metara četvornih. Cijene se kreću od 5600 eura za metar kvadratni pa naviše, odnosno dodatnih 250 eura za svaki kat više, pisali su prošle godine i na tportalu.