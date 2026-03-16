Parking koji će otplatiti naši šukununuci u 25. stoljeću
Investicija od 92 milijuna eura: Kako je Gredelj postao najskuplje parkiralište na svijetu
Zagreb je dobio jedno od najskupljih parkirališta na svijetu na prostoru bivše tvornice Gredelj. Uključujući cijenu zemljišta plaćenu 2009. godine i nedavno uređenje, svako od 500 mjesta porezne je obveznike koštalo nevjerojatnih 184.000 eura. Uz trenutne cijene parkiranja, povrat investicije očekuje se za četiri stoljeća. Iako je lokacija zamišljena kao centar urbane regeneracije, nakon dvadeset godina planova, studija i najava, na jednom od najvrjednijih gradskih zemljišta umjesto modernog naselja imamo tek skupi privremeni parking, što predstavlja prilično unikatnu, ali i poraznu razvojnu strategiju metropole. Lider