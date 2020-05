Vlada koju je Most naposljetku sastavio s HDZ-om deklarirala se prvenstveno kao reformska. No paradoks je u tome što reforme koje prošla vlada nije pokrenula sada postaju njezina glavna ostavština, pa ćemo i od iduće vlade očekivati prvenstveno da bude reformska. A to što su reforme uglavnom samo nezgrapan prijevod sintagme “interesi privatnih investitora” pritom je manje značajno: naziv “reforma” tu je ionako samo pro forma, važnije je da je postao politička norma, piše Bilten o ostavšini minule vlade i budućnosti.