Kad su mladi ignorantni, ti napiši knjigu

Dakle, prije pedeset godina u Zagrebu premijerno objavljena je knjiga o kojoj će pisati i govoriti najveći književni umovi Zapada, bit će prevedena na sve europske jezike, a svom će autoru donijeti mnoge jade, skratiti mu život, odgurnuti ga u tuđinu. Kiša će optužiti da je plagijator, ali i to će biti samo zaodijevanje nečasnih misli i osjećaja u dostojanstvenije ruho. Ono čime će njegovi opadači i krvnici biti vođeni nešto je sasvim drugo: u “Grobnici za Borisa Davidoviča” Danilo Kiš grdno je denuncirao svaki emocionalni ili misaoni kolektivizam, obračunao se s komunizmom, izašao je sam pred taj golemi hladni stroj, unutar kojeg je još uvijek tiho drijemala cijela zajednica, i rekao ono što se imalo za reći. Ustvari, nije rekao ništa, nego je ispričao svojih sedam priča. I kako to već biva kada osamljen čovjek stane pred rulju, tražile su mu se i nalazile mane, ali tako da svaka bude zaogrnuta nekim ponešto dostojanstvenijim ruhom. Objavljivanje “Grobnice za Borisa Davidoviča” jedan od od najvažnijih događaja u hrvatskoj književnoj povijesti nakon 1945, ali ga na taj način samo malobrojni pamte. Miljenko Jergović za svoj blog.

Dok je radio na sveučilištu u Bordeauxu, Kiš se svakodnevno susretao sa studentima i intelektualcima koji su odbijali vjerovati u postojanje sovjetskih logora. Iz te frustracije i želje za svjedočenjem nastala je ova zbirka (Kiš.org)