Znojne konzole
GTA 6, skuplje konzole i Saudijci u EA-u: što čeka gejmere u 2026.
Industrija videoigara u 2026. ulazi burno: GTA 6 opet visi nad ponorom odgode, dok izdavači unaprijed bježe s kalendara. Godina je već krcata velikim naslovima poput novog Resident Evila, Fablea, Wolverinea i Bondove avanture. Nintendo i Microsoft pokušavaju održati zamah bez jasnih Mario i Zelda aduta. Istodobno, rast cijena memorije prijeti skupljim konzolama, AI izaziva etičke rasprave, a kupnja EA-a od strane Saudijske Arabije otvara ozbiljna pitanja o budućnosti industrije i njezinim vrijednostima. tportal