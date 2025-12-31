GTA 6, skuplje konzole i Saudijci u EA-u: što čeka gejmere u 2026. - Monitor.hr
Znojne konzole

GTA 6, skuplje konzole i Saudijci u EA-u: što čeka gejmere u 2026.

Industrija videoigara u 2026. ulazi burno: GTA 6 opet visi nad ponorom odgode, dok izdavači unaprijed bježe s kalendara. Godina je već krcata velikim naslovima poput novog Resident Evila, Fablea, Wolverinea i Bondove avanture. Nintendo i Microsoft pokušavaju održati zamah bez jasnih Mario i Zelda aduta. Istodobno, rast cijena memorije prijeti skupljim konzolama, AI izaziva etičke rasprave, a kupnja EA-a od strane Saudijske Arabije otvara ozbiljna pitanja o budućnosti industrije i njezinim vrijednostima. tportal


21.08. (20:00)

Kad „level up“ znači prijavu na biro za vojsku

Najveći sajam videoigara, Gamescom ne privlači samo gejmere… popularan je i zbog vojnih simulacija

Gamescom u Kölnu, najveći svjetski sajam videoigara, ove godine bilježi više od 1.500 izlagača i očekuje rast posjetitelja. Sajam je obilježen racijom zbog rada na crno među redarima. Istovremeno, BND i Bundeswehr koriste štandove i igre za privlačenje kadrova: BND nudi virtualne špijunske misije, a Bundeswehr simulator leta i vožnje. Metode privlače kritike, no digitalne vještine gejmera, od dronova do taktike, sve više su tražene u stvarnom svijetu. DW

07.08.2024. (22:00)

I nabijanja telefonskih računa

Tko se sjeća Huga još? Prošlo je 27 godina od nekad popularne videoigre

Hugo je prvenstveno bio interaktivna televizijska emisija u kojoj se sudjelovalo telefonski, ali je naknadno uvijek dobivao prateće videoigre. Peta u serijalu došla je na jučerašnji dan prije 27 godina, tada u verziji za MS DOS. Hugo je uvijek bio avanturistički serijal s raznim mini-igrama, a u petom dijelu imali smo ih sveukupno četiri. Hugo se tako igrao padobranca, penjao se po litici, sanjkao se niz brdo i skakao po drveću. Nažalost, stare Hugo igre nisu doživjele eru digitalne distribucije pa ih se danas tako može pronaći tek zaobilaznim putem. I naravno, podsjetiti se tih igara u snimkama starih TV emisija. HCL

18.04.2024. (09:00)

Teže je napisati nego isprogramirati

Kako uopće teče izrada jedne igre? Proces, kažu gejming developeri, nije nimalo lak

Iza svake igre koja vas opušta, zabavlja, educira… stoji složen razvojni i istraživački proces. Nikad nije dosta testiranja prije lansiranja i presude tržišta o tome koliko će dugo živjeti. I onda sve ispočetka sa sljedećim naslovom. Nikad kraja poslu i igrama. Razvoj igre sastoji se od nekoliko faza. U prvoj se radi na nekoliko koncepata koji se uglavnom razlikuju u tematici, ali u istom su žanru. Nakon takozvane ideacije kritički ocjenjujemo koncepte i pokušavamo odabrati koji zadovoljava kriterije izvedivosti u nekom razdoblju i za koji postoji tržišni potencijal, a da je moguće na njemu iskoristiti prethodno iskustvo. Kompleksnost održavanja igre u live fazi nije previsoka. Ukratko – predprodukcija, produkcija i postprodukcija. Lider

30.03.2024. (21:00)

Fantasy menadžer građevine

Pritajena indie strategija Against the Storm dosegla milijunsku prodaju

Za razliku od sličnih graditeljsko menadžerskih strateških naslova u kojima smo zaduženi za samo jedan grad, u Against the Stormu gradimo i brinemo o čitavoj mreži naselja kako bismo polako osigurali životni prostor i pokušali preživjeti razorne oluje koje razaraju sve pred sobom. Svaka misija donosi različite izazove, no zajednička im je okosnica prema kojoj izgrađujemo naselje, određujemo proizvodne lance, te istražujemo negostoljubivo okruženje u potrazi za resursima što uz pristupačno sučelje, pomalo mračnu atmosferu i adekvatan osjećaj dostignuća nije prošlo nezapaženo kod igrača. Bug

18.03.2024. (19:00)

Brže, bolje, jače (evo sad će)

Novi Commandosi, nastavak legendarne strategije

Kako je prezentirano u novom videu, priča će započeti 1940. godine, a provest će nas kroz zelena polja Europe, hladne predjele Skandinavije te pustinjske krajeve Sjeverne Afrike. Otkriveno je da će igra imati “više od 10 misija” i svaka od njih odvijat će se na drugačijim lokacijama. Sudeći po prikazanom, bit će dosta mjesta za taktiziranje i po noći i po danu. HCL Originalna igrica Commandos: Behind Enemy Lines objavljena je 1998. godine. Igra je orijentirana na tihe operacije bez dizanja uzbune, a ono što ju krasi je izometrijski pogled na cijelu frontu, koji je omogućavao igraču detaljno promišljanje nekoliko koraka unaprijed, premda to nije bila igra na poteze. Vodi se grupa od šest vojnika, s tim da su oni uvijek bili raspoređeni u raznim kombinacijama i u pravilu je svaki od njih bio majstor za nešto. HCL

27.02.2024. (13:00)

Kad već ne idete u pravu

Gym Manager: simulacijska igrica u kojoj svatko može upravljati teretanom

Otvorite novu teretanu u gradu, opremite ju, privlačite mušterije i onda im slažete programe vježbanja te ih bodrite dok oni potiho proklinju vas, teretanu i svoju sudbinu. Ovo je jedna od onih PlayWay igara koje nisu promovirane fejk snimkama koje izgledaju bolje nego same igre. Umjesto toga ovdje možete vidjeti sirovo stanje igre gdje likovi prolaze jedni kroz druge. Demo je već dostupan, a puna verzija igre trebala bi izaći u drugoj polovici 2024. HCL