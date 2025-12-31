Znojne konzole

Kako je prezentirano u novom videu, priča će započeti 1940. godine, a provest će nas kroz zelena polja Europe, hladne predjele Skandinavije te pustinjske krajeve Sjeverne Afrike. Otkriveno je da će igra imati “više od 10 misija” i svaka od njih odvijat će se na drugačijim lokacijama. Sudeći po prikazanom, bit će dosta mjesta za taktiziranje i po noći i po danu. HCL Originalna igrica Commandos: Behind Enemy Lines objavljena je 1998. godine. Igra je orijentirana na tihe operacije bez dizanja uzbune, a ono što ju krasi je izometrijski pogled na cijelu frontu, koji je omogućavao igraču detaljno promišljanje nekoliko koraka unaprijed, premda to nije bila igra na poteze. Vodi se grupa od šest vojnika, s tim da su oni uvijek bili raspoređeni u raznim kombinacijama i u pravilu je svaki od njih bio majstor za nešto. HCL