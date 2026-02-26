Izjednačenje koje poraz znači
Dinamo u dramatičnoj utakmici protiv Genka izborio produžetke, dobio dva gola i ispao iz Europe
Dinamo je nakon poraza 3-1 u prvoj utakmici protiv KRC Genk u uzvratu play-offa Europa lige odigrao sjajnih 90 minuta i izborio produžetke. Bakrar je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela donio vodstvo, no Genk je brzo izjednačio preko Sora. Stojković je iz penala vratio prednost, a zatim fantastičnim pogotkom s distance postavio 3-1. Njegovu majstoriju pogledajte OVDJE. Livaković je s nekoliko ključnih obrana sačuvao rezultat koji je Dinamu donio potpuni povratak i dodatnih pola sata borbe za prolaz. Telegram… Belgijci su u 100. minuti u produžecim smanjili na 2:3, a Stojković je dobio crveni karton četiri minute kasnije. Index… u 114. minuti Daan Heymans je dobio loptu kroz obranu Dinama i zabio je za 3:3. (tportal)… pogledajte komentare na Forumu