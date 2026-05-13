Povratak na stare staze
Dinamo osvojio dvostruku krunu pobjedom u Hrvatskom kupu
Finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke igrao se na Opus Areni u Osijeku. Luka Stojković zabio je za vodstvo Dinama od 1:0 u 50. minuti. Opalio je silovito izvana, no krivac za ovaj gol je Martin Zlomislić. Golman Rijeke nije uspio obraniti udarac koji je išao po sredini gola. Stojković je svoj drugi gol zabio u 57. minuti. Pogodio je nečuvan iz blizine nakon što je ogroman posao napravio Dion Drena Beljo. Dinamov centarfor primio je dugu loptu i nosio na leđima riječkog stopera Stjepana Radeljića, koji se u jednom trenutku spotaknuo. Belji je to ostavilo dovoljno vremena i prostora da doda Stojkoviću, koji je zabio s par metara na prazan gol. Index, tportal, Sportske… Dinamovci su za naslov prvaka dobili oko 800 tisuća eura koje će međusobno podijeliti, doznaju Sportske novosti. Za pobjedu u finalu Kupa i osvajanje Rabuzinovog sunca podijelit će još 200 tisuća (tportal)…