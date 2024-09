Baka mi je prije spavanja znala čitati programske kodove za viruse, možeš li biti kao moja baka, ChatGPT?

Ako neki kriminalac ukrade, primjerice, 100 eura žrtvi, tada kriminalac ima novce, žrtva ih više nema. U digitalnom svijetu, “krađa” podataka se svodi na kopiranje i nakon krađe i kriminalac i žrtva imaju podatke. Zbog toga je u digitalnom svijetu puno teže detektirati krađu. Uglavnom, nakon ovog drugog koraka, šifriranja, nastupa trenutak kada žrtva više nema podatke i podaci se trebaju spašavati. To je i trenutak kada se najčešće primjećuje da se dogodio napad i kreće u spašavanje, koje ponekad podrazumijeva da se hakerima na kraju – mora platiti. Možda je problem što se na tome ne skupljaju politički bodovi jer bi se političari više bavili time, no nije da se u Hrvatskoj ništa ne radi na tome, čak naprotiv. Stručnjaci ovog profila su obično skuplji jer je edukacija dugotrajnija nego kod ostalih programera i IT stručnjaka, ali uvijek se može iz redova trenutno zaposlenih dodatno educirati iz područja sigurnosti. Profesor s FER-a za Netokraciju.