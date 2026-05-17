Izvor: "Majke mi"
Halupedia – alternativna enciklopedija na kojoj AI izmišlja paralelnu stvarnost
Na webu je odnedavno dostupna Halupedia, specifična digitalna enciklopedija. Njezin je primarni zadatak, kažu njezini tvorci, “obrada tema koje su u dosadašnjim vodećim referentnim djelima ostale nedovoljno zastupljene ili potpuno zanemarene“. Umjetna inteligencija stvara stranice na zahtjev, kreira opise, izmišlja činjenice i događaje te sve potkrjepljuje izmišljenim izvorima podataka. Njezin opseg obuhvaća širok spektar područja, od povijesnih događaja i znanstvenih disciplina do geografskih pitanja, poznatih pojedinaca, organizacija i kulturnih fenomena. Za razliku od tradicionalnih izvora, ovaj projekt svakom subjektu pristupa s jednakom razinom (ne)ozbiljnosti. Bug