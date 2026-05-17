Halupedia – alternativna enciklopedija na kojoj AI izmišlja paralelnu stvarnost - Monitor.hr
Danas (12:00)

Izvor: "Majke mi"

Halupedia – alternativna enciklopedija na kojoj AI izmišlja paralelnu stvarnost

Na webu je odnedavno dostupna Halupedia, specifična digitalna enciklopedija. Njezin je primarni zadatak, kažu njezini tvorci, “obrada tema koje su u dosadašnjim vodećim referentnim djelima ostale nedovoljno zastupljene ili potpuno zanemarene“. Umjetna inteligencija stvara stranice na zahtjev, kreira opise, izmišlja činjenice i događaje te sve potkrjepljuje izmišljenim izvorima podataka. Njezin opseg obuhvaća širok spektar područja, od povijesnih događaja i znanstvenih disciplina do geografskih pitanja, poznatih pojedinaca, organizacija i kulturnih fenomena. Za razliku od tradicionalnih izvora, ovaj projekt svakom subjektu pristupa s jednakom razinom (ne)ozbiljnosti. Bug


Slične vijesti

13.04. (14:00)

Baš je ispala bikson

“Biksonimanija”: Kako je izmišljeni prof. Izgubljenović nasamario umjetnu inteligenciju

Znanstvenica Almira Osmanović Thunström razotkrila je ozbiljne propuste AI modela kreirajući “biksonimaniju” – potpuno izmišljenu bolest s apsurdnim simptomima. Unatoč jasnim parodijskim tragovima, poput autora pod imenom Lažljiv Izgubljenović sa Starfleet Akademije, sustavi kao što su ChatGPT i Gemini počeli su bolest opisivati kao stvarnu. Problem je eskalirao kada su indijski istraživači, oslanjajući se na AI, citirali ovaj lažni rad u stručnom časopisu. Eksperiment je dokazao da AI sustavi kritično brzo pretvaraju dezinformacije u “činjenice”, što otvara ozbiljna pitanja o sigurnosti korištenja umjetne inteligencije u medicini i znanosti. Bug