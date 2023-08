Protokoli, bez milosti za žrtve

Ako nacija, po Renanu, predstavlja grupu ljudi koji su se dogovorili da pamte i zaboravljaju iste stvari, Prijedor je centralni punkt srpske amnezije. Tako će se, po zamisli Vučića, Dodika i Porfirija, 4. kolovoza Srbi odati organiziranom sjećanju na mjestu organiziranog zaborava. Sada će stvarni i postojeći stradalnici iz Knina ili Gračaca biti upotrijebljeni za to da ubijeni Prijedorčani ostanu nestvarni i nepostojeći. Oni koje “zauvijek pamtimo” bit će nahuškani na one kojih se uopće ne sjećamo. Ima nekog orijaškog prostaštva u činjenici da se žrtvama Oluje, uz paradne izraze kolektivne ljubavi, otvoreno daje do znanja kako nisu ništa drugo do repromaterijal za tekuća (i buduća) krvljenja. Oni nad kojima je počinjen zločin bit će uloženi u poricanje zločina jer su gospoda izračunala da je to unosna investicija. Na taj će način pretrpjeti isto poniženje kakvo im već decenijama nanose hrvatski politički autoriteti. Ako ne i veće. Novosti