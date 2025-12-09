Kad ti se život rastapa - doslovno

Nakon zabrane freona zbog ozonske rupe, industrija je prešla na nove rashladne plinove koji su moćni staklenički plinovi i često cure u okoliš. Novo istraživanje Y. T. Kanga, objavljeno u Scienceu, predlaže potpuno drukčiji pristup: korištenje endotermnih reakcija otapanja soli u vodi. Amonijev nitrat hladi za više od 37°C, a kalijev nitrat oko 19°C. Sustav se zatvara regeneracijom soli elektrodijalizom, bez kompresora i plinova. Tehnologija bi mogla smanjiti emisije, ali pitanje je hoće li spor tempo promjena biti dovoljan za klimatske izazove. Milorad Milun za Novosti