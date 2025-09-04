Kad shvatiš da su tvoji došli iz susjedstva, a proputovali pola Europe
Hrvati doselili s prostora gornjeg Dnjepra, otkriva nova studija
Četverogodišnje istraživanje više od 30 znanstvenika objavljeno u Natureu otkrilo je pradomovinu Slavena na području sjeverne Ukrajine, južne Bjelorusije i zapadne Rusije, oko gornjeg toka Dnjepra. Analiza kostiju i genetskih uzoraka pokazala je da su Slaveni u Njemačkoj i Poljskoj gotovo potpuno zamijenili staro stanovništvo, dok su u Hrvatskoj više miješali gene s Rimljanima i lokalnim zajednicama. Studija, provedena u suradnji HAZU-a, Arheološkog muzeja u Zadru i Instituta Max Planck, potvrđuje veliku seobu i otvara pitanja o životu Hrvata na Jadranu. HRT, tportal