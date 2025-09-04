Kad shvatiš da su tvoji došli iz susjedstva, a proputovali pola Europe

Hrvati doselili s prostora gornjeg Dnjepra, otkriva nova studija - Monitor.hr
Četverogodišnje istraživanje više od 30 znanstvenika objavljeno u Natureu otkrilo je pradomovinu Slavena na području sjeverne Ukrajine, južne Bjelorusije i zapadne Rusije, oko gornjeg toka Dnjepra. Analiza kostiju i genetskih uzoraka pokazala je da su Slaveni u Njemačkoj i Poljskoj gotovo potpuno zamijenili staro stanovništvo, dok su u Hrvatskoj više miješali gene s Rimljanima i lokalnim zajednicama. Studija, provedena u suradnji HAZU-a, Arheološkog muzeja u Zadru i Instituta Max Planck, potvrđuje veliku seobu i otvara pitanja o životu Hrvata na Jadranu. HRT, tportal


U općini su na vlasti zajedno SDP, HDZ i dvije stranke srpske manjine, SDSS i DSS. “U malim sredinama nije bitna stranka, bitan je čovjek i kako radi”, kaže načelnik Pero Damjanović. U deset godina izgubili su više od 600 ljudi, uglavnom mladih. Zaposlenih ima nešto više od 150, ali u Janjoj Gori razvija se turizam, izgrađen je joga centar i nastala je umjetnička kolonija… Na kraju posjeta dolini, po ošljunčanoj neasfaltiranoj cesti vozimo se u selo Latini, da ispunimo obećanje Đuđi Dragašu. Samo je ispred njegove kuće asfalt od stotinjak metara.- To sam uspio ispregovarati s općinom. A ostatak asfalta neću doživjeti – smije se Đuđa, koji se i sam kandidirao za političke pozicije, ali neuspješno. U njegovoj kući na zidu su tri portreta. Svaki je tu s razlogom. – Za Aleksandra Karađorđevića sam čuo da je izgradio prugu Knin – Split i podijelio zemlju seljacima. Tito? Nikad se takav neće roditi. Ma kakvi, nema teorije. Sve se sagradilo za vrijeme Josipa Broza. Preko Hidroelektre radio sam po svijetu za 1500 dolara plaće – nabraja Đuđa. Ivo Sanader? – Dobar bio. Kad sam radio u splitskom Konstruktoru na dovršetku Svetog Roka, plaća je bila 8900 – kaže. Danas je na penziji od 190 eura. Novosti

Hrvati i seksualnost

Plan b donosi zanimljiv prikaz seksualnog života Hrvata kroz povijest. Sklapanje braka bio je čisti poslovni odnos između obitelji, a vjenčanje bez dozvole roditelja kažnjavalo se razbaštinjenjem ili fizičkom kaznom. Oni koji se nisu držali vjere i morala, te su se upustili u seksualne odnose izvan braka završili bi u zatvoru (muškarci) ili pak odbačeni od obitelji i društva (žene).

Hrvati sve masovnije uče kineski jezik i nije im teško

Narodna Republika Kina mnogo ulaže u kulturno-gospodarsku suradnju diljem svijeta, pogotovo putem Konfucijevih instituta, platforme za promociju kineskog jezika i kulture, od kojih se jedan smjestio u Zagrebu, gdje već treću godinu djeluje pod voditeljstvom profesora Krešimira Juraka. Zbog poslovnih mogućnosti mnogi Hrvati odlučuju se učiti kineski, iako su zastrašeni tonalnošću jezika i kompliciranim pismom. “Mi imamo problema s č i ć, a kamoli kad govorimo o tonovima u kineskom jeziku, na koje nismo navikli. No kad je gramatika u pitanju, kineski je jedan od lakših jezika. Pismo se pak lako nauči kada shvatite da znakovi imaju logiku”, kaže Jurak. Lupiga

Dežulović: Dvadeset pet godina Hrvati leže u induciranoj komi

“Da nas netko danas pita kako će život izgledati za četvrt stoljeća, ne bi našoj mašti bilo daleko putovati. Godina 2040. – djeca će valjda konačno voziti hoverboarde, a odrasli leteće automobile, bit će možda i ljudska kolonija na Marsu, i tablete protiv raka – ali jedino što sigurno znamo jest to da će Hrvati za dvadeset pet godina na zagrebačkom Jelačića placu mahati hrvatskim zastavama, klicati Tuđmanu, psovati srbokomunističku vlast i prijetiti domaćim izdajicama, sve zaneseno sa svijećama u rukama pjevajući Žankovu ‘Od stoljeća sedmog’. Tko na tvrdoj stini svoju povist piše tom ne može nitko budućnost da napiše”, piše Boris Dežulović za Slobodnu.

Japanac u Hrvatskoj: Hrvati su iskreni i pametni, ali imaju loše navike

Hrvati i Hrvatice su jako lijepi, imaju jako lijepo tijelo i potencijal da žive kvalitetan i dug život, no imaju dosta loših navika – jedu previše, piju i puše, kaže Shinichi Takahashi, Japanac koji se nastanio u Hrvatskoj. Iako su pametni, dosjetljivi i fleksibilni, dobar dio Hrvata je lijen, vjerojatno zbog toga što su u prošlosti uvijek bili pod nekim drugim silama, smatra Takahashi, te nemaju visoku razinu odgovornosti, smatraju da će netko drugi odraditi ono što oni ne naprave. Srednja.hr