Hrvati godišnje na klađenje potroše oko 1,2 milijarde eura - Monitor.hr
Danas (08:00)

Tko izgubi dobitak, dobije gubitak

Hrvati godišnje na klađenje potroše oko 1,2 milijarde eura

To je u prosjeku 32 eura mjesečno po odrasloj osobi. Rast tržišta potvrđuju i prihodi države od igara na sreću, koji su u 2025. skočili na 388,5 milijuna eura. Financijski stručnjaci i matematičar Toni Milun upozoravaju da je matematika kladionica jasna – sustav zarađuje jer građani gube. Finaxov izračun pokazuje moć dugoročnog ulaganja: umjesto 11.500 eura uplaćenih u kladionice kroz 30 godina, isto ulaganje uz 8 % prinosa donijelo bi više od 47.000 eura zahvaljujući složenoj kamati. Lider


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05.06. (19:00)

Offshore klađenje

Milijarda eura na panju: Ilegalne internetske kladionice odnose njemački novac

Tijekom predstojećeg Svjetskog prvenstva u Njemačkoj se očekuje promet od milijardu eura u sportskom klađenju, no čak trećina tog iznosa otići će ilegalnim inozemnim portalima, piše DW. Domaće, legalne kladionice (poput Tipica ili bwina) gube utrku s liberalnijim tržištima poput Malte i poreznih oaza, najviše zbog strogih njemačkih pravila koja brane popularne oklade uživo. Unatoč sličnim kvotama (gdje su favoriti Španjolska i Francuska, a Hrvatska teško iznenađenje), četvrtina uplata bježi u sivu zonu. Stručnjaci upozoravaju da ova zabava brzo prerasta u opasnu ovisnost: u Njemačkoj kladitelji godišnje izgube oko dvije milijarde eura.

16.03. (11:00)

Brokeri apokalipse

Tržišta predviđanja pretvaraju rat i politiku u milijardersko klađenje

Platforme za tržišta predviđanja poput Polymarket i Kalshi pretvaraju globalne krize, ratove i političke događaje u predmet milijarderskog klađenja. Dok Polymarket doseže valuaciju od oko devet milijardi dolara i bilježi milijarde dolara mjesečnog prometa, raste zabrinutost zbog etičkih i sigurnosnih rizika, uključujući mogućnost insajderskog trgovanja na temelju povjerljivih informacija o vojnim operacijama. Američki političari, poput Chris Murphy, predlažu zakon DEATH BETS Act kako bi ograničili profitiranje na tragedijama, dok kritičari upozoravaju da takva tržišta potiču manipulacije, eroziju empatije i pretvaranje stvarnih sukoba u digitalni kasino. Lider

05.01. (14:00)

Pobjeđuješ? Čestitamo, evo ti limit od pet eura

Kako kladionice prepoznaju i ograničavaju uspješne kladioničare

Tekst otkriva kako sportske kladionice sustavno identificiraju i ograničavaju uspješne igrače (“sharpse”) kako bi zaštitile svoj profitni model. Kroz iskustvo novinara The Economista opisuje se sofisticirani sustav profiliranja korisnika: od uređaja i načina uplate do vrste oklada i vremena klađenja. Kladionice toleriraju gubitnike i “kitove”, dok pobjednike brzo režu na simbolične uloge. Profesionalci zato koriste mreže posrednika, “brada” i offshore stranica kako bi zaobišli zabrane. Paradoksalno, mnogi “sharpsi “smatraju da im ograničenja dugoročno idu u korist. Jutarnji prenosi The Economist.

03.11.2025. (21:00)

Nema više tiketa, prijatelju

Hrvatska uvela Registar isključenih igrača i strože kontrole klađenja

U Hrvatskoj je pokrenut Registar isključenih igrača, centralizirana baza kojom se želi spriječiti ovisnost o kockanju. Zaposlenici kladionica sada moraju provjeravati OIB svakog igrača i onemogućiti igru onima koji su upisani u registar. Usto su uklonjeni kladomati, a od 2026. sve kladionice morat će imati diskretniji izgled i gotovo potpuno ograničeno oglašavanje. Unatoč novim pravilima, stručnjaci upozoravaju da glavni problem ostaje online kockanje, koje zauzima trećinu tržišta i dijelom djeluje izvan kontrole države. tportal

08.02.2025. (23:00)

Kad sreća okrene leđa, barem puni proračun

Država je od igara na sreću lani ubrala više od 354 milijuna eura, duplo više nego prije pet godina

Kako piše analitičarka Telegrama Jagoda Marić, najviše su porasli prihodi od naknada u kasinima, na automatima ili kladionicama. Prihodi od mjesečnih naknada od priređivanja igara na sreću u kasinima koji ovise o uplatama na stolovima ili automatima veći su za 3,5 puta u odnosu na 2020. godinu. Lani je država prikupila 60 milijuna eura, što znači da su na klađenja građani potrošili 1,2 milijarde eura. Danica

05.02.2025. (15:00)

Porez koji neki rado plaćaju

Tržište kockanja u Europi u 2024. dosegnulo 137 milijardi eura

Regulirano europsko tržište kockanja u 2024. godini dosegnulo je bruto prihod od 137 milijardi eura, pri čemu online kockanje čini oko 40 posto tog iznosa, odnosno 55 milijardi eura, prema podacima analitičke kuće H2 Gambling Capital. Najveći segment tržišta bile su lutrije s prihodima od 38 milijardi eura, dok je sportsko klađenje ostvarilo 33 milijarde eura. Slijede kockarnice s 30 milijardi eura te automati za igre na sreću s 26 milijardi eura. Sportsko klađenje postalo je jedno od omiljenih oblika zabave među Europljanima, pri čemu veliki sportski događaji, poput Europskog nogometnog prvenstva i Svjetskog prvenstva, dodatno potiču rast online klađenja. Europsko tržište online kockanja bilježi snažan rast, ali suočava se s izazovima regulacije i ovisnosti. Lider

24.12.2024. (18:00)

Nemaju sreće

Kladomati će se maknuti iz kafića

U rujnu je državna tajnica u Ministarstvu financija najavila, predstavljajući izmjene Zakona o igrama na sreću, da maloljetnici neće moći igrati na kladomatima u ugostiteljskim objektima, dok je oporba tada tražila njihovo potpuno micanje iz tih prostora. Sada je Ivana Kekin iz Možemo otkrila informaciju kako joj je potvrđeno da im je inicijativa uspjela. Čak 73 posto hrvatskih srednjoškolaca probalo se kladiti, a njih 20 posto redovito se kladi i kocka u zemlji koja trenutno ima 50.000 ovisnika i rastući trend patološkog kockanja.Kockanje mladih veći je i opasniji fenomen od kockanja uopće, upozorili su psihijatri i drugi stručnjaci, apelirajući na sve više rasteću “tihu pandemiju” koja nije toliko uočljiva. Index

29.10.2024. (09:00)

A da pitamo vidjelice?

Prema kladionicama, Trump je dobitnik izbora

Tržišta klađenja i anketni podaci dvije su najpopularnije metode za predviđanje ishoda izbora. Oba imaju jedinstvene prednosti i nedostatke, a njihovo razumijevanje može pružiti jasniju sliku njihove pouzdanosti, objašnjavaju s američke elektroničke burze dionica Nasdaq. Tržišta klađenja tako imaju sposobnost brzog prilagođavanja. Ona mogu brzo reagirati na nove informacije ili događaje, kao što je bio slučaj 2016. kada su procurili mailovi koji su teško kompromitirali Hillary Clinton. Sposobnost brze prilagodbe značajna je prednost jer omogućuje kladioničarskim tržištima da odražavaju trenutni osjećaj kladioničara. No, nisu bez nedostataka. Postoje i slučajevi manipulacija, u kojima superbogataši visokim ulaganjima mogu utjecati na tržište. Index

12.07.2024. (10:00)

Kad je život na kocki

Znatno se ograničava oglašavanje kladionica i casina, igrači će se morati identificirati…

Prema izmijenjenom zakonu, odsad će i online i u fizičkim poslovnicama sudjelovanje u igrama klađenja i kasino igrama biti dopušteno samo osobama iznad 18 godina koje su se identificirale, a posebno će se pravilnikom propisati postupak i način identifikacije osoba. Onima mlađima se zabranjuje i sudjelovanje u igrama i sam posjet kladionicama i kasinima, a odgovornost za provođenje zabrana snose priređivači, odnosno kasina i kladionice. Tu su izuzete lutrijske igre budući da se one smaraju igrama nižeg rizika. Znatno se ograničava oglašavanje u medijima i na svim javnim površinama, osim na zidovima kladionica i kasina. Zabranjuje se i oglašavanje bonusa i besplatnih vrtnji. Neće se smijeti uopće oglašavati u tiskanim medijima, a na TV-u, radiju i na internetu smjet će se oglašavati samo između 23 i 6 sati. Index

15.03.2024. (08:00)

Žele dokinuti porez na budale

Kockarnice se više neće smjeti oglašavati u tiskanim medijima i na javnim površinama

Kako se moglo čuti na predstavljanju prijedloga nove zakonske regulative, nelegalno priređivanje igara putem interneta predstavlja jedan od ključnih izazova, pri čemu je mahom riječ o subjektima koji se nalaze u inozemstvu, pa ih je teže kontrolirati i sprječavati u poslovanju. S takvim platformama je povezano i sudjelovanje maloljetnika u igrama na sreću, a također, država se suočava i s propuštenim prihodima i prihodima od naknada. Igre na sreću neće se smjeti promovirati ni u elektroničkim medijima od 6 do 23 sata, osim 15 minuta prije i poslije sportskih događaja. Zakon bi trebao donijeti novi saziv Hrvatskog sabora. Tportal