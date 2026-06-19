Tko izgubi dobitak, dobije gubitak
Hrvati godišnje na klađenje potroše oko 1,2 milijarde eura
To je u prosjeku 32 eura mjesečno po odrasloj osobi. Rast tržišta potvrđuju i prihodi države od igara na sreću, koji su u 2025. skočili na 388,5 milijuna eura. Financijski stručnjaci i matematičar Toni Milun upozoravaju da je matematika kladionica jasna – sustav zarađuje jer građani gube. Finaxov izračun pokazuje moć dugoročnog ulaganja: umjesto 11.500 eura uplaćenih u kladionice kroz 30 godina, isto ulaganje uz 8 % prinosa donijelo bi više od 47.000 eura zahvaljujući složenoj kamati. Lider