Offshore klađenje
Milijarda eura na panju: Ilegalne internetske kladionice odnose njemački novac
Tijekom predstojećeg Svjetskog prvenstva u Njemačkoj se očekuje promet od milijardu eura u sportskom klađenju, no čak trećina tog iznosa otići će ilegalnim inozemnim portalima, piše DW. Domaće, legalne kladionice (poput Tipica ili bwina) gube utrku s liberalnijim tržištima poput Malte i poreznih oaza, najviše zbog strogih njemačkih pravila koja brane popularne oklade uživo. Unatoč sličnim kvotama (gdje su favoriti Španjolska i Francuska, a Hrvatska teško iznenađenje), četvrtina uplata bježi u sivu zonu. Stručnjaci upozoravaju da ova zabava brzo prerasta u opasnu ovisnost: u Njemačkoj kladitelji godišnje izgube oko dvije milijarde eura.