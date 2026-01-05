Pobjeđuješ? Čestitamo, evo ti limit od pet eura
Kako kladionice prepoznaju i ograničavaju uspješne kladioničare
Tekst otkriva kako sportske kladionice sustavno identificiraju i ograničavaju uspješne igrače (“sharpse”) kako bi zaštitile svoj profitni model. Kroz iskustvo novinara The Economista opisuje se sofisticirani sustav profiliranja korisnika: od uređaja i načina uplate do vrste oklada i vremena klađenja. Kladionice toleriraju gubitnike i “kitove”, dok pobjednike brzo režu na simbolične uloge. Profesionalci zato koriste mreže posrednika, “brada” i offshore stranica kako bi zaobišli zabrane. Paradoksalno, mnogi “sharpsi “smatraju da im ograničenja dugoročno idu u korist. Jutarnji prenosi The Economist.