Brokeri apokalipse
Tržišta predviđanja pretvaraju rat i politiku u milijardersko klađenje
Platforme za tržišta predviđanja poput Polymarket i Kalshi pretvaraju globalne krize, ratove i političke događaje u predmet milijarderskog klađenja. Dok Polymarket doseže valuaciju od oko devet milijardi dolara i bilježi milijarde dolara mjesečnog prometa, raste zabrinutost zbog etičkih i sigurnosnih rizika, uključujući mogućnost insajderskog trgovanja na temelju povjerljivih informacija o vojnim operacijama. Američki političari, poput Chris Murphy, predlažu zakon DEATH BETS Act kako bi ograničili profitiranje na tragedijama, dok kritičari upozoravaju da takva tržišta potiču manipulacije, eroziju empatije i pretvaranje stvarnih sukoba u digitalni kasino. Lider