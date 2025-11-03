Nema više tiketa, prijatelju
Hrvatska uvela Registar isključenih igrača i strože kontrole klađenja
U Hrvatskoj je pokrenut Registar isključenih igrača, centralizirana baza kojom se želi spriječiti ovisnost o kockanju. Zaposlenici kladionica sada moraju provjeravati OIB svakog igrača i onemogućiti igru onima koji su upisani u registar. Usto su uklonjeni kladomati, a od 2026. sve kladionice morat će imati diskretniji izgled i gotovo potpuno ograničeno oglašavanje. Unatoč novim pravilima, stručnjaci upozoravaju da glavni problem ostaje online kockanje, koje zauzima trećinu tržišta i dijelom djeluje izvan kontrole države. tportal