Nema više tiketa, prijatelju

Prema izmijenjenom zakonu, odsad će i online i u fizičkim poslovnicama sudjelovanje u igrama klađenja i kasino igrama biti dopušteno samo osobama iznad 18 godina koje su se identificirale, a posebno će se pravilnikom propisati postupak i način identifikacije osoba. Onima mlađima se zabranjuje i sudjelovanje u igrama i sam posjet kladionicama i kasinima, a odgovornost za provođenje zabrana snose priređivači, odnosno kasina i kladionice. Tu su izuzete lutrijske igre budući da se one smaraju igrama nižeg rizika. Znatno se ograničava oglašavanje u medijima i na svim javnim površinama, osim na zidovima kladionica i kasina. Zabranjuje se i oglašavanje bonusa i besplatnih vrtnji. Neće se smijeti uopće oglašavati u tiskanim medijima, a na TV-u, radiju i na internetu smjet će se oglašavati samo između 23 i 6 sati. Index