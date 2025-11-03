Hrvatska uvela Registar isključenih igrača i strože kontrole klađenja - Monitor.hr
Nema više tiketa, prijatelju

Hrvatska uvela Registar isključenih igrača i strože kontrole klađenja

U Hrvatskoj je pokrenut Registar isključenih igrača, centralizirana baza kojom se želi spriječiti ovisnost o kockanju. Zaposlenici kladionica sada moraju provjeravati OIB svakog igrača i onemogućiti igru onima koji su upisani u registar. Usto su uklonjeni kladomati, a od 2026. sve kladionice morat će imati diskretniji izgled i gotovo potpuno ograničeno oglašavanje. Unatoč novim pravilima, stručnjaci upozoravaju da glavni problem ostaje online kockanje, koje zauzima trećinu tržišta i dijelom djeluje izvan kontrole države. tportal


Slične vijesti

08.02. (22:00)

Kad sreća okrene leđa, barem puni proračun

Država je od igara na sreću lani ubrala više od 354 milijuna eura, duplo više nego prije pet godina

Kako piše analitičarka Telegrama Jagoda Marić, najviše su porasli prihodi od naknada u kasinima, na automatima ili kladionicama. Prihodi od mjesečnih naknada od priređivanja igara na sreću u kasinima koji ovise o uplatama na stolovima ili automatima veći su za 3,5 puta u odnosu na 2020. godinu. Lani je država prikupila 60 milijuna eura, što znači da su na klađenja građani potrošili 1,2 milijarde eura. Danica

05.02. (15:00)

Porez koji neki rado plaćaju

Tržište kockanja u Europi u 2024. dosegnulo 137 milijardi eura

Regulirano europsko tržište kockanja u 2024. godini dosegnulo je bruto prihod od 137 milijardi eura, pri čemu online kockanje čini oko 40 posto tog iznosa, odnosno 55 milijardi eura, prema podacima analitičke kuće H2 Gambling Capital. Najveći segment tržišta bile su lutrije s prihodima od 38 milijardi eura, dok je sportsko klađenje ostvarilo 33 milijarde eura. Slijede kockarnice s 30 milijardi eura te automati za igre na sreću s 26 milijardi eura. Sportsko klađenje postalo je jedno od omiljenih oblika zabave među Europljanima, pri čemu veliki sportski događaji, poput Europskog nogometnog prvenstva i Svjetskog prvenstva, dodatno potiču rast online klađenja. Europsko tržište online kockanja bilježi snažan rast, ali suočava se s izazovima regulacije i ovisnosti. Lider

24.12.2024. (18:00)

Nemaju sreće

Kladomati će se maknuti iz kafića

U rujnu je državna tajnica u Ministarstvu financija najavila, predstavljajući izmjene Zakona o igrama na sreću, da maloljetnici neće moći igrati na kladomatima u ugostiteljskim objektima, dok je oporba tada tražila njihovo potpuno micanje iz tih prostora. Sada je Ivana Kekin iz Možemo otkrila informaciju kako joj je potvrđeno da im je inicijativa uspjela. Čak 73 posto hrvatskih srednjoškolaca probalo se kladiti, a njih 20 posto redovito se kladi i kocka u zemlji koja trenutno ima 50.000 ovisnika i rastući trend patološkog kockanja.Kockanje mladih veći je i opasniji fenomen od kockanja uopće, upozorili su psihijatri i drugi stručnjaci, apelirajući na sve više rasteću “tihu pandemiju” koja nije toliko uočljiva. Index

29.10.2024. (09:00)

A da pitamo vidjelice?

Prema kladionicama, Trump je dobitnik izbora

Tržišta klađenja i anketni podaci dvije su najpopularnije metode za predviđanje ishoda izbora. Oba imaju jedinstvene prednosti i nedostatke, a njihovo razumijevanje može pružiti jasniju sliku njihove pouzdanosti, objašnjavaju s američke elektroničke burze dionica Nasdaq. Tržišta klađenja tako imaju sposobnost brzog prilagođavanja. Ona mogu brzo reagirati na nove informacije ili događaje, kao što je bio slučaj 2016. kada su procurili mailovi koji su teško kompromitirali Hillary Clinton. Sposobnost brze prilagodbe značajna je prednost jer omogućuje kladioničarskim tržištima da odražavaju trenutni osjećaj kladioničara. No, nisu bez nedostataka. Postoje i slučajevi manipulacija, u kojima superbogataši visokim ulaganjima mogu utjecati na tržište. Index

12.07.2024. (10:00)

Kad je život na kocki

Znatno se ograničava oglašavanje kladionica i casina, igrači će se morati identificirati…

Prema izmijenjenom zakonu, odsad će i online i u fizičkim poslovnicama sudjelovanje u igrama klađenja i kasino igrama biti dopušteno samo osobama iznad 18 godina koje su se identificirale, a posebno će se pravilnikom propisati postupak i način identifikacije osoba. Onima mlađima se zabranjuje i sudjelovanje u igrama i sam posjet kladionicama i kasinima, a odgovornost za provođenje zabrana snose priređivači, odnosno kasina i kladionice. Tu su izuzete lutrijske igre budući da se one smaraju igrama nižeg rizika. Znatno se ograničava oglašavanje u medijima i na svim javnim površinama, osim na zidovima kladionica i kasina. Zabranjuje se i oglašavanje bonusa i besplatnih vrtnji. Neće se smijeti uopće oglašavati u tiskanim medijima, a na TV-u, radiju i na internetu smjet će se oglašavati samo između 23 i 6 sati. Index

15.03.2024. (08:00)

Žele dokinuti porez na budale

Kockarnice se više neće smjeti oglašavati u tiskanim medijima i na javnim površinama

Kako se moglo čuti na predstavljanju prijedloga nove zakonske regulative, nelegalno priređivanje igara putem interneta predstavlja jedan od ključnih izazova, pri čemu je mahom riječ o subjektima koji se nalaze u inozemstvu, pa ih je teže kontrolirati i sprječavati u poslovanju. S takvim platformama je povezano i sudjelovanje maloljetnika u igrama na sreću, a također, država se suočava i s propuštenim prihodima i prihodima od naknada. Igre na sreću neće se smjeti promovirati ni u elektroničkim medijima od 6 do 23 sata, osim 15 minuta prije i poslije sportskih događaja. Zakon bi trebao donijeti novi saziv Hrvatskog sabora. Tportal

29.02.2024. (11:00)

Europa ove godine pleše na Rim Tim Tagi Dim

Kako kladionice funkcioniraju: prati se broj uplata, popularnost, ali i politički utjecaj

Kladionice zapravo ne previđaju pobjednika već im je cilj zaraditi što više novca. Hrvatska je prema tome druga, gledajući postotke šanse da osvoji Eurosong. Koeficijente postavljaju kladioničari, koji prate sve, od broja uplata do popularnosti natjecatelja, broja pratitelja na društvenim mrežama, situacije u državama… Nema tu neke velike tajne, a bitan je i politički utjecaj, objašnjavaju  eurovizijski fanovi. Nekolicina fanova Eurosonga smatra kako je Baby Lasagna iskopirao Kaariju, finskog predstavnike prošle godine, no u obranu mu je stao i sam Kaarija. Prošlih godina kladionice su uglavnom uspješno predviđale pobjednika, iako je znalo biti iznenađenja. 24 sata

09.06.2019. (10:30)

Proljetno čišćenje

Ministarstvo financija blokiralo rad 14 stranih kladionica

Porezna uprava krenula je s gašenjem internetskih kladionica koje u Hrvatskoj ne plaćaju nikakve naknade za obavljanje te djelatnosti, a istovremeno ni njihovi igrači ne plaćaju porez na dobitke. Zabranu su poreznici zasad izdali za 14 internetskih kladionica, među kojima su bet365.com, wwin.com i 10bet.com. Tportal

16.05.2018. (13:42)

Granični prijelaz Oklada Mala

Sprečavanje ilegalnih kladionica od iduće godine – blokadama uplata i IP adresa

Iz Hrvatske godišnje u ilegalne kladionice ode oko tri milijarde kuna, od čega veliki dio u inozemstvo, a ministar financija Zdravko Marić najavljuje da će od početka iduće godine igračima iz Hrvatske biti onemogućen pristup ovakvim kladionicama, vjerojatno blokadom IP adresa i/ili novčanih transakcija nezakonitih priređivača igara na sreću. Inače, hrvatski igrači na klađenje potroše 8 milijardi kuna godišnje. Večernji